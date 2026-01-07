Milei avaló que Estados Unidos tome el control del petróleo de Venezuela “para cortarle el suministro a los comunistas”

El presidente Javier Milei ratificó este martes su respaldo a los Estados Unidos tras la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pero descartó que vaya a romper lazos comerciales con China.

Milei sostuvo que está “profundamente alineado geopolíticamente” con la gestión de Donald Trump y remarcó: “Si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas”.

El mandatario argentino dijo que es una “estupidez” que sectores de la política cuestionen que “Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo” porque “lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”.

“Murieron 40 personas en esta operación quirúrgica, en un nivel de precisión admirable, y 32 eran cubanos que no estaban de paseo en Venezuela, sino agentes militares. Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista. Hoy el terrorismo tiene distintas facetas y ha financiado a políticos, medios de comunicación, periodistas, empresaurios, Por eso hay tanta gente preocupada por lo que pasa en Venezuela”, detalló.

En declaraciones por streaming en Neura, Milei avaló que los Estados Unidos tomen el control del petróleo de Venezuela y señaló: “El tema es para cortarle el suministro a los comunistas. Y no solo por el lado del petróleo, porque me parece extraño que todos los que se preocupan no dijeron nada cuando se lo llevaban Cuba o Irán. Es raro. No se puede esperar honestidad intelectual de la gente de izquierda”.

“Usaban la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico y el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso”, añadió después.

Milei definió como “cosas dantescas” que grupos de venezolanos que se fueron de su país festejaron la captura de Maduro y sectores de izquierda “se quejaran”.

“No hay nada más ridículo que ver a un zurdo que están mal por festejar la caída del dictador. Los que vivieron el comunismo lo odian. Solamente lo aman los zurdos con OSDE. No tenemos que dejar de lado el tema de la violación de los derechos humanos y la tortura. Lo que es el Helicoide. Tampoco se olviden que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo”, explicó.

Asimismo, elogió la tarea de su flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y aseguró: “Está llevando a cabo una gestión extraordinaria porque aunque Martín Menem o Patricia Bullrich son las caras más visibles, el gran trabajo de todo el ala política es muy importante para que esto salga adelante”.

También destacó la aprobación de los proyectos que envió al Congreso, como la ley de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal, las cuales fueron promulgadas a principio de mes.

“En la campaña prometí cinco reformas y ya las metí todas. Terminan las sesiones extraordinarias y están todas adentro”, indicó.

Asimismo, agregó: “El 1° de marzo comenzamos con el Consejo de Mayo, que es una de las partecitas porque, una vez que termine, seguimos con las otras reformas. No vamos a parar”.

En ese sentido, consideró vital el resultado de las elecciones legislativas del año pasado, ya que sin el número de legisladores que consiguió en ambas cámaras hubiese sido más difícil para el oficialismo.

“En el Senado ya hay dictamen tanto para la modernización laboral como para la ley de glaciares. Estimo que va a estar entrando por Diputados la reforma tributaria y el nuevo código penal”, detalló.

Y sobre la ley de inocencia fiscal agregó: “A los argentinos, desde que existe el Banco Central, se nos estafó con el señoraje, que es una falsificación de dinero”.

Con información de agencias.

