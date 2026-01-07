El Gobierno logró un préstamo con bancos internacionales por US$3.000 millones para pagar deuda

El Gobierno se hizo con los dólares para afrontar este viernes US$4.200 millones. Confirmó hoy que cerró un préstamo con bancos internacionales para recibir un préstamos de US$3.000 millones.

La operación la notificó el Banco Central, que concertó con seis bancos internacionales “de primera línea”, según el comunicado oficial, una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038.

Según comunicó la entidad financiera, la transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

Al comienzo de la semana se supo que el Tesoro Nacional necesitaba reunir alrededor de US$1.500 millones adicionales para completar el pago sin recurrir a las reservas internacionales del Banco Central. En ese marco, se esperaba que el Ministerio de Economía anunciara antes del viernes un préstamo con bancos internacionales, una señal que el mercado sigue de cerca en medio de crecientes interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema económico. Es lo que finalmente se confirmó hoy.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los detalles de los vencimientos que enfrenta la Argentina este viernes son: en bonos bajo legislación local (BONARES), correspondientes a los títulos AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41, el Estado debe pagar US$1.187 millones en capital y US$462 millones en intereses. A esto se suman compromisos por bonos globales en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46), por US$125 millones de capital y US$60 millones de intereses. En tanto, los bonos globales en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46) concentran el mayor monto: US$1.397 millones de capital y US$982 millones de intereses.

Durante enero también vencen compromisos con organismos internacionales por US$300 millones de capital y US$140 millones de intereses, además de US$148 millones en Letras del Banco Central. En total, el mes presenta obligaciones por US$3.008 millones en capital y US$1.792 millones en intereses.