Día Mundial del Pistacho: ¿por qué es celebrado un 26 de febrero?

Cada 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, una efeméride impulsada por productores y organizaciones vinculadas a la industria de los frutos secos para promover el consumo responsable y difundir sus beneficios nutricionales.

El pistacho —proveniente del árbol Pistacia vera— es un fruto seco originario de Asia occidental que, en las últimas décadas, amplió su presencia en los mercados internacionales y en la gastronomía global. Países como Estados Unidos, Irán y Turquía lideran la producción mundial.

Un alimento con alto valor nutricional

Diversos estudios nutricionales señalan que el pistacho es fuente de proteínas vegetales, fibra, grasas saludables, antioxidantes y minerales como potasio, fósforo y magnesio. Su consumo moderado se asocia a beneficios cardiovasculares y al control del colesterol, en el marco de una dieta equilibrada.

Como otros frutos secos, su aporte calórico es elevado, por lo que especialistas recomiendan incorporarlo en porciones controladas.

Crecimiento en Argentina

En Argentina, el cultivo de pistacho se concentra principalmente en San Juan, donde las condiciones climáticas favorecen su desarrollo. En los últimos años, productores locales impulsaron la expansión de la superficie cultivada con el objetivo de fortalecer la matriz productiva regional y ampliar exportaciones.

El fruto también ganó presencia en la industria alimentaria: heladerías artesanales, pastelería y productos gourmet lo incorporaron como ingrediente habitual. La tendencia se profundizó en paralelo con el auge de dietas basadas en alimentos de origen vegetal y la valorización de productos con perfil nutricional saludable.

Una efeméride impulsada por el sector

El Día Mundial del Pistacho no surge de una resolución de organismos internacionales, sino de iniciativas privadas y asociaciones del sector que buscaron instalar la fecha como estrategia de promoción comercial y difusión cultural.

Más allá de su carácter simbólico, la jornada funciona como una oportunidad para visibilizar una cadena productiva en crecimiento y para reflexionar sobre el lugar que ocupan los frutos secos en los hábitos de consumo actuales.