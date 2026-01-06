Alerta máxima por incendios en gran parte del país, con focos activos en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) declararon peligro extremo de incendios en 16 provincias durante enero y febrero, en un contexto marcado por temperaturas elevadas, baja humedad y vientos intensos que favorecen la rápida propagación del fuego. El mayor nivel de alerta se concentra en la Patagonia, donde se registran focos activos y reactivaciones.

Evacuaciones, focos activos y daños en la Patagonia

La situación más crítica se vive en Puerto Patriada, Chubut, donde el avance de las llamas obligó a evacuar a unas 700 personas y provocó daños en viviendas. Según las autoridades, el incendio presenta un comportamiento errático, con actividad incluso durante la noche. El foco se inició ayer por la tarde y se expandió con rapidez por la combinación de sequía, viento y la presencia de plantaciones de pinos exóticos, altamente inflamables. Ya fueron arrasadas más de 200 hectáreas de bosques, plantaciones y zonas habitadas.

También preocupa el incendio en el cerro Huemul, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, donde el fuego se agravó y hay al menos 40 personas evacuadas. En Río Negro y Neuquén continúan las tareas de combate, mientras que en Bariloche y El Bolsón los incendios ingresaron en etapas de control y liquidación. En Lago Hermoso, cerca del Parque Nacional Lanín, el foco fue circunscripto y permanece bajo vigilancia.

Desde el SNMF advierten que la simultaneidad de incendios está vinculada a años de sequía y cambios en los patrones climáticos, que vuelven a la vegetación más vulnerable y generan fuegos más intensos y veloces. El riesgo se evalúa mediante el índice FWI, que mide el potencial de comportamiento del fuego en el momento más crítico del día. La evaluación oficial define el escenario actual como “potencialmente explosivo”.

Frente a este panorama, varias provincias reforzaron las restricciones: está prohibido hacer fuego en espacios públicos y privados, y se solicita a residentes y turistas extremar cuidados y mantenerse informados por canales oficiales. Ante la presencia de humo o fuego, las autoridades piden dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.