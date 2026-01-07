Incendios en Chubut: el gobernador Nacho Torres dijo que fue intencional y que irá por los responsables

La Fiscalía provincial confirmó que el incendio forestal que se registró en la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, fue intencional, según informó el gobernador Ignacio Torres, quien le apuntó a los responsables y dijo que “van a terminar presos”.

“Hoy me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”, señaló Torres.

Torres dijo que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y manifestó: “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, el gobernador dijo que “la prioridad ahora es controlar el fuego”, a la vez que de detalló el estado de los distintos focos activos y controlados en diversas localidades cordilleranas de la provincia.

“Tenemos actualmente cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño”, indicó.

Asimismo, Torres dijo: “El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”.

“Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”, expresó.

En relación al operativo, el Gobernador precisó que trabajan más de 180 combatientes, más de 100 personas en tareas logísticas, cinco aviones hidrantes y un helicóptero, a la vez que resaltó el apoyo de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, provincia que aportó un avión hidrante de mayor porte, además del acompañamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.