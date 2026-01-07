Tropas de EEUU abordan en Islandia el petrolero que escapó del bloqueo de Venezuela en diciembre

Estados Unidos ha interceptado al sur de Islandia el petrolero que trató de confiscar en diciembre frente a las costas de Venezuela. La operación se produce después de que Rusia enviase un submarino y otros medios navales para acompañar al barco, conocido previamente como “Bella 1” y que lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Washington a buques sancionados cerca de Venezuela.

Según funcionarios estadounidenses, el intento de interceptación lo están llevando a cabo el Ejército y la Guardia Costera.

La Guardia Costera perseguía al barco por considerarlo parte de una flota fantasma de petroleros ilegales. La tripulación del buque repelió un intento de abordaje de EEUU en diciembre y se adentró en el Atlántico.

Mientras la Guardia Costera lo seguía, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, le cambió el nombre a “Marinera” y cambió su matrícula a una rusa.