La justicia de EEUU admite ahora que el Cártel de los Soles de Venezuela no es un grupo real

El Departamento de Justicia de EEUU ha eliminado gran parte de las alusiones al llamado Cártel de los Soles en la nueva imputación contra Nicolás Maduro. Es más, en el nuevo texto, ya no lo señala como líder de esta organización fantasma que Donald Trump usaba para acorralar y sentar las bases para sacar del poder al líder venezolano que el lunes se declaró inocente ante el juez en Nueva York: “Soy presidente de Venezuela y estoy secuestrado”.

En concreto, la Fiscalía sigue acusando a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero abandona ahora la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización real y de que el presidente venezolano sea su líder, según recoge The New York Times. La nueva acusación reescrita horas después de la operación en Caracas se refiere a un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” alimentada por el dinero del narcotráfico.

Las afirmaciones del Departamento de Justicia sobre el Cártel de los Soles se remontan a 2020, cuando lo incorporó a la acusación presentada en contra de Maduro en un tribunal federal de Manhattan durante la primera presidencia de Trump. En concreto, en este texto se apuntaba a que Maduro “ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela”.

En julio de 2025, y citando a este texto, el Departamento del Tesoro designó a esta supuesta organización como terrorista. Y este mismo noviembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo. Washington también acusó a la cúpula del Cartel de los Soles de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa como parte de una conspiración para enviar drogas a EEUU.

En esta primera acusación, en la que se basaba la campaña antidrogas que llevaba a cabo en el Caribe, había hasta 32 menciones al Cártel de los Soles y el presidente venezolano aparecía como su líder. Sin embargo, en la nueva, y según según recoge The New York Times, se rebaja el lenguaje, solo se menciona dos veces al Cártel de los Soles y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos a Maduro por tráfico de drogas.

Además, se dice que tanto Maduro como su predecesor en el cargo, el presidente Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió “un sistema de clientelismo” y “una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”. También menciona que estas ganancias fluyen hacia funcionarios corruptos que forman este sistema dirigido “por aquellos en la cima, conocido como el Cártel de los Soles”.

La retirada de la mayoría de las menciones y la supresión de que Maduro sea su líder pone aún más en tela de juicio la legitimidad de la designación del Cártel de los Soles como “organización terrorista extranjera” por parte de la administración Trump en 2025. El pasado verano elevó a 50 millones de dólares la recompensa por proporcionar información que llevase a la detención de Maduro.

Según recuerda un informe de la fundación estadounidense InsightCrime, que sigue la evolución del crimen organizado en América Latina, el nombre hacía referencia al sol de las charreteras de los oficiales de brigada del ejército del país caribeño. El cártel era inicialmente “del sol”, pero pasaron a ser “soles”, en plural, cuando se empezó a señalar la implicación de oficiales de mayor rango, que llevaba dos astros en el uniforme, en lugar de uno.

Las primeras referencias al Cartel de los Soles se remontan a los años 90, relacionadas con la connivencia entre elementos militares venezolanos y el negocio del narcotráfico, cuyas redes empezaban a extenderse desde la limítrofe Colombia. Es una denominación que se impuso desde fuera para una red criminal compuesta por miembros del ejército venezolano. Para Trump y su Gobierno, el Cártel de los Soles era una organización perfectamente jerarquizada con Maduro a la cabeza.