Qué dice la reforma que aprobó Diputados y por qué debe volver al Senado

La Cámara de Diputados introdujo modificaciones al proyecto de modernización laboral que la semana pasada aprobó el Senado, por lo que debe volver a ese cuerpo para ser sancionado de forma definitiva.

El cambio principal fue la eliminación del artículo 44, referido a las licencias por enfermedad.

De mantenerse ese punto, los empleados que se enfermaran o sufrieran un accidente de trabajo ajeno al ámbito laboral solo cobrarían el 50 por ciento de sus haberes.

Fue uno de los puntos más cuestionados, ya que tampoco se contemplaban enfermedades graves, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser mas extensas.

El Gobierno debió eliminar ese artículo para asegurarse una sanción en Diputados, algo que logró con 135 respaldos este viernes por la madrugada.

Ahora, para aprobar la ley, el texto debe regresar al Senado, ya que lo que votó la Cámara baja no es igual a lo avalado en la Cámara alta.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea del oficialismo es avanzar este viernes con el dictamen y volver al recinto una semana después, el 27 de febrero.

Qué decía el artículo 44

El artículo 44 de la ley sancionada en el Senado fijaba que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señalaba que se pagará el 50 por ciento del sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Ese monto se elevaba al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.

La reaparición de enfermedades crónicas no serían considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos (2) años.

