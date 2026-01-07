Estados Unidos destacó la cooperación argentina tras el secuestro de Nicolás Maduro en Caracas

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el secretario de esa cartera, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller argentino, Pablo Quirno, para analizar la operación que Washington llevó adelante en Venezuela el pasado 3 de enero.

Según precisó el Gobierno estadounidense, el diálogo estuvo centrado en el operativo que derivó en la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, en el marco de una acción militar de gran escala desplegada en territorio venezolano.

La información fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido por el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien dio detalles del contenido del intercambio entre ambos funcionarios.

En ese mensaje, Pigott indicó que Marco Rubio expresó su agradecimiento a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, destacando el alineamiento entre ambos países en materia de política internacional y seguridad.

La conversación se produjo días después de un operativo masivo de fuerzas especiales estadounidenses, denominado “Operación Determinación Absoluta”, que incluyó ataques aéreos sobre puntos considerados estratégicos dentro de Venezuela.

De acuerdo con la versión oficial, durante la madrugada del sábado un comando logró infiltrarse en la residencia militar de Nicolás Maduro, ubicada en el sur de Caracas, donde se desarrolló un intenso enfrentamiento con fuerzas de seguridad.

Tras ese operativo, Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados con vida y posteriormente trasladados fuera del país, en una acción que generó un fuerte impacto político y diplomático a nivel regional.

Finalmente, el presidente venezolano fue llevado a la ciudad de Nueva York, donde deberá enfrentar un proceso judicial ante un tribunal federal de Estados Unidos.

Con información de medios

JIB