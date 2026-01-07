Las series que llegan en 2026: temporadas nuevas, clásicos reversionados y estrenos impactantes

En los últimos días, las productoras, las señales de televisión y las plataformas de streaming empezaron a revelar algunos detalles de los lanzamientos que proyectan estrenar a lo largo de 2026. De hecho, a lo largo de todo enero habrá varios estrenos muy resonantes y el año que recién comienza pareciera seguir un ritmo vertiginoso en este terreno. Según anticiparon, habrá regresos de programas muy esperados, versiones novedosas de clásicos adaptados a la pantalla chica y también lanzamientos de gran impacto.

A continuación, un recorrido por algunas producciones destacadas que llegarán a las pantallas a lo largo de 2026, las posibles fechas, los elencos y lo que ya se sabe de ellas.

1. El caballero de los siete reinos. “Basada en la obra The Hedge Knight de George R.R. Martin, esta serie expande el universo de Game of Thrones. La historia se ubica un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, y sigue a dos personajes completamente nuevos, Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), en un viaje en el que formarán una amistad improbable”, informaron desde HBO Max sobre este potente lanzamiento que es, en efecto, un spin-off de la exitosa y recordada Game of Thrones.

Del elenco forman parte Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb , Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks.

Además, George R. R. Martin e Ira Parker son los co-creadores y productores ejecutivos de la serie, mientras que Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis son productores ejecutivos.

La serie El caballero de los siete reinos estará disponible en HBO Max a partir del 19 de enero.

2. Bridgerton. Netflix anunció para 2026 la llegada a su menú de la cuarta temporada de esta serie, una de las más exitosas de la plataforma. Tendrá ocho capítulos.

“Bridgerton regresa con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata. Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero, en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung)”, adelantaron.

“Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad? Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público”, agregaron desde Netflix.

Los capítulos de Bridgerton llegarán a la plataforma en dos tandas. Los primeros cuatro estarán disponibles desde el 29 de enero, mientras que los restantes se lanzarán en febrero.

La primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton estará disponible en Netflix a partir del 29 de enero mientras que la segunda llegará a partir del 26 de febrero.

3. Orgullo y prejuicio. Para este año Netflix también anunció el lanzamiento de una miniserie de seis capítulos que adaptará nuevamente este clásico literario de Jane Austen. Aunque sin fecha confirmada y mientras se especula que podría aterrizar en la plataforma durante la segunda parte de 2026, trascendió que la protagonista elegida para encabezar el elenco es la actriz británica Olivia Colman, quien interpreta a la señora Bennet y es una de las intérpretes favoritas en series y películas de los últimos tiempos. La acompañarán Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el Sr. Darcy. A mediados de 2025, los productores publicaron una imagen del elenco en el primer día de grabaciones.

La miniserie Orgullo y prejuicio llegará a Netflix durante 2026. Fecha a confirmar.

4. Los testamentos. Otra adaptación literaria, esta vez de la mano de la escritora canadiense Margaret Atwood, quien se involucró en esta producción. Según informó la agencia EFE, esta serie “llegará en abril para centrarse en una trama que parte años después de los acontecimientos de El cuento de la criada. Una historia sobre el paso a la madurez de las nuevas generaciones de mujeres de Gilead (esa utópica República Teocrática y Totalitaria de Estados Unidos) y el oscuro futuro que les espera”.

La serie Los testamentos, basada en el libro de Margaret Atwood, llegará en abril a través de Disney+.

5. Euphoria. “Los fans de Euphoria ya pueden empezar la cuenta regresiva: la tercera temporada de la aclamada serie original de drama de HBO llega en abril de 2026 a HBO y HBO Max”, informó a finales de 2025 la plataforma en un comunicado enviado a los medios.

Según adelantaron, el elenco anunciado para esta nueva temporada “incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, Rosalía, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth y Sharon Stone”. Además, Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson regresan a la serie.

La serie Euphoria regresará a las pantallas de HBO Max y HBO a partir de abril.

7. La casa de los espíritus. Aunque sin fecha concreta de estreno todavía, la plataforma Prime Video de Amazon informó que este año llegará a su menú la versión audiovisual de La casa de los espíritus, la célebre novela de la escritora Isabel Allende. Será una serie que en principio ofrecerá ocho capítulos y cuenta con la participación de la autora chilena.

“Con más de 70 millones de copias vendidas, la novela es considerada una de las más importantes del siglo XX, y tuvo una previa adaptación cinematográfica en 1993. Isabel Allende y Eva Longoria son las productoras ejecutivas, junto con los cabezas creativas Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood. La serie se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo”, informó en un comunicado la plataforma.

Desde Prime Video también señalaron que del elenco de La casa de los espíritus formarán parte Alfonso Herrera, Nicole Wallace y la actriz argentina Dolores Fonzi quienes “se transforman en Esteban Trueba y Clara del Valle en distintas etapas de sus vidas, junto a Fernanda Castillo como Férula Trueba y Juan Pablo Raba como el querido Tío Marcos”.

“El elenco estelar de la serie también incluye a Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Fernanda Urrejola, Maribel Verdú, Pablo Macaya, Nicolás Francella, Antonia Zegers, Catalina Saavedra, Amparo Noguera, Nicolás Contreras, Sara Becker, Emilio Edwards, Rochi Hernández, Chiara Parravicini, Pedro Fontaine y Noelia Coñuenao, con los roles aún por anunciarse”, señalaron desde Prime Video y agregaron: “La casa de los espíritus es una saga familiar magnífica que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas”.

La serie La casa de los espíritus llegará a Amazon Prime Video durante 2026. Fecha a confirmar.

6. La casa del dragón. Aunque todavía no se conocen demasiados detalles, HBO anunció que durante este año llegará a las pantallas la tercera temporada de La casa del dragón (House of the Dragon) posiblemente en el verano del hemisferio norte. Según informó el diario español El País, “el rodaje concluyó en octubre de 2025”, y la temporada seguirá explorando la ‘Danza de los Dragones’, con eventos como la toma de Desembarco del Rey por parte de Rhaenyra y la introducción de nuevos personajes y batallas clave.

La tercera temporada de La casa del dragón llegará a través de HBO Max durante 2026. Fecha sin confirmar.

8. Cien años de soledad. La segunda parte de esta adaptación de la novela de Gabriel García Márquez llegará a las pantallas en agosto de 2026.

“Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio. Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos. Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo. La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”, informó Netflix en un comunicado sobre los acontecimientos que se narrarán en la segunda entrega de esta serie.

La segunda parte de Cien años de soledad llegará a Netflix en agosto de 2026.

9. Mujeres imperfectas. A finales de 2025, Apple TV+ lanzó una imagen de lo que será uno de sus lanzamientos más importantes del año. Se trata de un thriller psicológico que lleva como título Mujeres imperfectas y tendrá como protagonista y productora ejecutiva a la actriz Elisabeth Moss, recordada por sus papeles en El cuento de la criada y Mad Men, entre otros. Será una producción de ocho capítulos que llegará a las pantallas a partir del 18 de marzo con dos episodios y luego se irán estrenando capítulos todos los miércoles.

“Basada en la novela homónima de Araminta Hall, Imperfect Women (Mujeres imperfectas), examina un crimen que destroza las vidas de tres mujeres unidas por una amistad de décadas. Este thriller poco convencional explora la culpa y la retribución, el amor y la traición, y las concesiones que hacemos y que alteran irrevocablemente nuestras vidas. A medida que la investigación avanza, también lo hace la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen”, detallaron desde Apple TV+.

La serie Mujeres imperfectas llegará a Apple TV+ a partir del 18 de marzo.

10. The Boys. “La quinta temporada de The Boys, ganadora de múltiples premios Emmy, se estrenará el 8 de abril de 2026, con dos episodios, con el estreno de un nuevo episodio cada semana, culminando con el inolvidable y épico final de la serie el 20 de mayo de 2026. La quinta temporada se transmitirá exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo”, detalló la plataforma sobre esta muy esperada serie que regresa y culmina.

“En la quinta y última temporada, el mundo de Homelander está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están presos en un 'Campo de Libertad'. Annie lucha por formar una resistencia contra la abrumadora fuerza Supe. Kimiko está desaparecida. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a usar un virus que eliminará a todos los Supes del mapa, pone en marcha una serie de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes”, detallaron en un comunicado.

La quinta y última temporada de la serie The Boys llegará a Prime Video a partir del 8 de abril. El gran final tendrá lugar el 20 de mayo.

11. Silo. Sin fechas confirmadas pero con muchas expectativas, distintos medios estadounidenses afirman que en 2026 volverá a las pantallas la tercera temporada de esta serie distópica de Apple TV con Rebecca Ferguson y basada en los libros de Hugh Howey. En mayo de este año, desde las redes sociales la plataforma subió una imagen del detrás de escena del rodaje, mientras que la empresa confirmó que la producción tendrá también una cuarta temporada en el futuro, que marcará su final.

La tercera temporada de Silo llegará a Apple TV en 2026. Fecha a confirmar.

12. Blade Runner 2099. Distintos sitios especializados de Estados Unidos aseguran que durante 2026 llegará a las pantallas esta miniserie de Prime Video que continúa la secuela cinematográfica de 2017, Blade Runner 2049.

Según señalaron algunos medios, la información fue proporcionada por Laura Lancaster, directora de Desarrollo y Series de Amazon MGM Studios, en un memorando interno de la empresa. La serie, protagonizada por Michelle Yeoh y que recibió luz verde en septiembre de 2022, sufrió un retraso de casi un año debido a las huelgas de Hollywood de 2023.

Tal como informó el crítico cinematográfico Diego Lerer en Tiempo Argentino, esta nueva entrega estará “ambientada, obviamente, medio siglo después de Blade Runner 2049” e introduce “nuevos personajes en el universo ya conocido de la clásica película y su secuela” con Michelle Yeoh y Hunter Schafer, quienes lideran el elenco “en este intento de expandir al formato televisivo una de las mitologías más influyentes de la ciencia ficción moderna”.

La serie Blade Runner 2099 llegará a Prime Video en 2026. Fecha a confirmar.

13. The Studio. La segunda temporada de esta celebrada y premiada comedia llegará al streaming durante 2026. Sin fechas confirmadas todavía, esta creación de Seth Rogen que parodia al mundo de Hollywood ofrecerá nuevos capítulos en la segunda parte del año, según informaron diferentes medios especializados.

The Studio volverá a las pantallas en 2026 por Apple TV. Fecha a confirmar.

14. The Bear. La cadena FX anunció el 1 de julio de 2025 la renovación de The Bear por una quinta y posible última temporada que será estrenada, según especulan distintos medios especializados, en 2026. Aunque todavía no se anunció oficialmente una fecha precisa, la serie protagonizada por Jeremy Allen White ha sido puntual a su regreso a las pantallas cada junio desde el lanzamiento de la primera entrega en 2022.

“The Bear sigue siendo una favorita de los fans en todo el mundo y su respuesta a esta temporada, como lo demuestra su altísima audiencia, ha sido tan espectacular como cualquiera de las temporadas anteriores”, dijo John Landgraf, presidente de FX, en declaraciones recogidas por la revistaVariety luego de la cuarta temporada, que dejó a varios seguidores un gusto amargo.

La quinta temporada de The Bear llegará a Disney+ en 2026. Fecha a confirmar.

