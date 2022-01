Siete series y películas para ver a Olivia Colman por streaming: de una mujer irritante a La hija oscura y una reina en apuros

El reciente estreno en Netflix de La hija oscura, con dirección de Maggie Gyllenhaal y una actuación deslumbrante de Olivia Colman, volvió a poner en primer plano la figura de la actriz británica. Una intérprete sobria que, desde que se llevó el Oscar por su participación en La favorita (2018), no paró de trabajar y de lucirse: mientras la pandemia frenó rodajes y postergó planes artísticos alrededor del planeta, Colman apareció en numerosos proyectos audiovisuales, en los que hizo de todo: fue varias veces reina, encarnó a una mujer irritante, le puso la voz a largometrajes animados, interpretó a una madre que se hace preguntas, se puso en el rol de hija junto a Anthony Hopkins.

Fue durante aquella ceremonia de 2019, en la que se llevó el premio en el rubro mejor actriz por su participación en la película de Yorgos Lanthimos, cuando llamó la atención global con su discurso, entre lágrimas y risas. Miles de televidentes alrededor del mundo vieron sobre el escenario a una especie de anti-diva que no podía creer lo que estaba viviendo.

“Solía trabajar como empleada de limpieza y me encantaba ese trabajo mientras pasaba bastante tiempo imaginando esto”, recordó durante su intervención y saludó a sus hijos, que la veían desde el Reino Unido. Sorprendida por haber sido la elegida, en un rubro en el que competía con Glenn Close, remató: “Esto no va a volver a pasar”.

Colman nació en 1974 en Norwich, una localidad al este de Inglaterra. Con pocos recursos, quiso formarse para ser maestra de primaria en Homerton, una de las casas de estudios de Cambridge. Sin embargo, según informó el diario The Guardian, la propia actriz desistió y años después aseguró que hubiera sido “una docente terrible”.

Fue entonces que, mientras trabajaba como empleada de limpieza y más adelante como secretaria, empezó su formación actoral. Al poco tiempo, comenzó a participar en obras de teatro amateur y hasta que en el año 2000 cuando finalmente hizo su debut de manera profesional. Por esa época, también, conoció a su marido, el escritor Ed Sinclair, con el que tuvo tres hijos.

Primero fueron roles pequeños, en la televisión británica, y luego llegaron papeles más destacados. Entre los más salientes –y uno de sus primeros grandes protagónicos– está su interpretación de Ellie Miller, una agente policial en Broadchurch, uno de los mejores thrillers de la TV británica, donde se lució entre 2013 y 2017.

Mientras tanto, su carrera también empezó a hacerse notar en el cine. Colman interpretó a tres reinas de Inglaterra. Primero fue la reina Isabel madre, en el largometraje Hyde Park on Hudson (2013), y años después interpretó a la reina Ana de Gran Bretaña, o Ana Estuardo, en La favorita (2018), papel por el que se llevó el premio de la Academia de Hollywood y por el que su carrera se hizo imparable. A partir de 2019, Colman fue Isabel II en la serie The Crown, de Netflix.

Aunque por su trabajo llegó a conocer palacios y residencias de la realeza, la actriz aseguró que prefiere el anonimato y que considera "una persona de izquierda" que llegó a encarnar a una reina que es, en realidad, la versión creada por el director de la serie, Peter Morgan.

"Lo cierto es que, como siempre he sido de izquierdas, nunca había pensado demasiado en su figura, tan misteriosa, tan noble. Pero desde que me metí en esto, me he obsesionado con ella", concluyó.

Dónde ver a Olivia Colman

En los últimos tiempos, los diferentes servicios de streaming subieron a sus plataformas series y películas en los que trabajó la actriz. A continuación, un repaso por algunas de ellas, disponibles en la Argentina.

1. Fleabag (Amazon Prime Video). Aunque en un papel pequeño, Colman se destaca interpretando a una madrastra irritante en esta serie de dos temporadas que tiene como cabeza, autora y directora a la británica Phoebe Waller-Bridge.

En este papel, una especie de artista plástica bohemia bastante particular, Colman rivaliza con la protagonista y juntas logran escenas memorables con los diálogos más picantes de la serie.

Las dos temporadas de Fleabag están disponibles en Amazon Prime Video.

2. El padre (Paramount +). Por esta película, que llegó a los cines argentinos con un estreno un poco acotado, Anthony Hopkins se llevó el Oscar a mejor actor. En la crítica especializada tuvo reseñas desparejas: algunos denostaron la teatralidad en la puesta, otros rescataron justamente esa decisión del director francés Florian Zeller. Es que El padre está basada en la obra de teatro Le Pere, también del director.

El largometraje sigue los días de Anne (interpretada de una manera muy sutil por la propia Colman), la hija de Anthony (Hopkins), quien busca reclutar a una persona para cuidar a su padre, un hombre grande que empieza a mostrar signos de pérdida de memoria.

El relato, que juega con los desvaríos del protagonista, hará que los espectadores, a veces un poco perdidos como él, se vayan metiendo en su cabeza. Una película que, pese a algunos desajustes en la narración, cuenta con grandes actuaciones y una historia tan desgarradora como universal.

El padre, con Anthony Hopkins y Olivia Colman, se puede ver por Paramount Plus.

3. The Crown (Netflix). "Yo llego al personaje en un momento en que todo está asentado, en especial, su matrimonio. Evidentemente, sigue cometiendo errores, pero resulta precioso la manera en que lo hace y es consciente de ello”, dijo en varias entrevistas cuando le consultaron por su papel", dijo la actriz al referirse a la etapa que le toca interpretar en su rol como Isabel II en la serie The Crown.

Colman debió sustituir a Claire Foy, la actriz a cargo interpretar a la reina durante su juventud, a partir de la tercera temporada de la serie. Por su papel, la artista obtuvo múltiples nominaciones a varios premios internacionales y se llevó, entre otros, el Globo de Oro.

The Crown está disponible en Netflix.

4. The Night Manager (Amazon Prime Video). Miniserie de televisión británico-estadounidense lanzada en 2016, The Night Manager es una historia basada en la novela homónima del escritor John Le Carré. Mezcla de intriga internacional con novela de espías, sigue los pasos del gerente de un hotel europeo y ex soldado que es reclutado por agentes de inteligencia para infiltrarse en una red de distribución internacional de armas.

Aquí Colman se pone en el papel de Angela Burr, una mujer que regentea una modesta agencia de seguridad en Londres que tiene como misión destruir al traficante de armas Richard Roper (Hugh Laurie).

The Night Manager está disponible en Amazon Prime Video.

5. La familia Mitchell vs. las máquinas (Netflix). Lo señalamos hace un tiempo por aquí en Mil lianas: “Parece una ley: todo lo que se pudre forma una familia”. De tan ajustado, de tan insoslayable y de tan repetido –también– ese verso de Fabián Casas, que forma parte del poema Hace algún tiempo y aparece en su libro Tuca (1990), se volvió universal.

Algo de ese perfume, de eso que dejó de ser pero se ve obligado a convivir pese a su inevitable fermentación, se respira en La familia Mitchell vs. las máquinas, la película animada que estrenó Netflix en mayo de 2021 y que arrasó en su momento entre lo más visto de esa plataforma.

Sin embargo, pese a que cuenta una historia de enfrentamiento generacional en un mundo que podría llegar a su fin ante una especie de rebelión de las máquinas, la película está llena de humor en los diálogos, de guiños pop, de citas a otras películas, de cuartas paredes que se rompen, de ironías sobre los gigantes tecnológicos y sus mecanismos muchas veces perversos.

El tipo de animación, además, presenta tantas capas, figuras y detalles súper atractivos que demuestra que esa forma narrativa pareciera no tener límites a la hora de explorar. Quienes vean el largometraje con su el audio original van a notar que Pal, la villana de la historia, está interpretada por Olivia Colman.

La familia Mitchell vs. las máquinas, dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe y producida por Chris Miller y Phil Lord (las mentes detrás de películas animadas como Spider-Man: Un nuevo universo, LEGO, la película y Lluvia de hamburguesas, entre otros) está disponible en Netflix.

6. Landscapers (HBO). Cuando se terminaba 2021 se estrenó esta miniserie basada en una historia policial que a finales de los ‘90 ocupó durante mucho tiempo las páginas de los diarios y los minutos de la televisión del Reino Unido.

Desde el principio un cartel lo advierte: “Basado en una historia real. En 2014, Susan y Christopher Edwards fueron condenados por asesinato a un mínimo de 25 años de prisión. Hasta la actualidad ellos aseguran que son inocentes”.

Landscapers sigue las peripecias de los protagonistas, interpretados por la propia Colman y David Thewlis, una pareja de británicos que en el primer episodio pasa sus días radicada en Francia, en condiciones muy precarias. Él intenta buscar trabajo, pero el idioma resulta un obstáculo. Ella, mientras tanto, gasta dinero que escasea en pósters de películas y fotos de estrellas del cine clásico de Hollywood, que conforman una especie de altar en el departamento donde vive.

Un llamado telefónico los va a poner en boca de todos: los cadáveres de dos personas de la familia de Susan aparecen enterrados, después de años de misterio, en el jardín del que era su casa familiar. Con ingredientes de comedia negra y buenas dosis de intriga, Landscapers resulta atrapante a lo largo de sus cuatro episodios.

Landscapers, con Olivia Colman y David Thewlis está disponible en HBO Max.

7. La hija oscura (Netflix). El largometraje, dirigido por Maggie Gyllenhaal, está basado en una novela de Elena Ferrante. Lanzado a finales de 2021, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Venecia y más adelante llegó a Netflix, donde se convirtió en poco tiempo una de las películas más vistas de la plataforma.

Con sutileza, Colman encarna a Leda, una académica especializada en letras que se toma unas vacaciones de verano solitarias. Durante ese viaje, observa a diario a otra mujer y a su hija pequeña, algo que la lleva a recordar su propia experiencia con la maternidad. Hay desvelos, obsesiones, momentos de epifanía y algunas heridas que vuelven.

La hija oscura está disponible en Netflix.

