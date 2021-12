Las películas más comentadas de 2021 que ya se pueden ver por streaming

Para muchos, 2021 fue un año híbrido: algunas actividades volvieron a cierta normalidad después de las fuertes restricciones que implicó la pandemia el año pasado, mientras que otras se mantuvieron en modo remoto o mixto. En el caso del cine, mientras algunas salas empezaron a abrirse en algunos países, en otros el acceso fue muy limitado o directamente nulo.

Doce películas de los Oscar para ver por streaming

Es por eso que, a medida que fueron pasando los meses, las plataformas de streaming acortaron los tiempos y varias de las grandes películas del año llegaron a las pantallas hogareñas a poco del estreno en los cines.

A continuación, y casi como un ayuda-memoria para quienes no llegaron a verlos y estén buscando ponerse al día, una selección arbitraria de algunos largometrajes muy comentados durante 2021.

1 Cry Macho, de Clint Eastwood. Estrenada en cines en septiembre de 2021, aunque con un lanzamiento discreto, Cry Macho es la última película que dirige y protagoniza el gran director estadounidense y está ambientada en 1979.

“Con un aire que recuerda a Gran Torino (2008)– tal como se señala por aquí– Eastwood interpreta el papel de Mike Milo, que en tiempos pasados fue una estrella del rodeo”. El hombre se propone cumplir un encargo que le hacen: devolver a su casa al hijo preadolescente de su jefe, encarnado por el mexicano Eduardo Minett, que está en México y debe cruzar la frontera con Texas. En ese viaje y en ese cruce un poco atolondrado de dos universos –el chico criado en México que viaja con un gallo, el estadounidense grande y sus códigos "de antes"– el protagonista va a entender que, pese a sus años, todavía puede descubrir algunas cosas.

El adjetivo “crepuscular” se agotó para describir al largometraje, pero hay algo de ese espíritu: en pantalla se puede ver el desgaste físico del protagonista –con más de 90 años al momento de filmar– y también en el gesto de recrear un género y un mundo perdidos: el del western, con sus íconos, sus personajes gloriosos y decadentes, la idea misma de la masculinidad y del héroe.

Cry Macho, de Clint Eastwood, se puede ver en la plataforma HBO Max.

2. El padre. Por este largometraje, que llegó a los cines argentinos con un estreno un poco acotado, Anthony Hopkins se llevó el Oscar a mejor actor. En la crítica especializada tuvo reseñas desparejas: algunos denostaron la teatralidad en la puesta, otros rescataron justamente esa decisión del director francés Florian Zeller. Es que El padre está basada en la obra de teatro Le Pere, también del director.

El largometraje sigue los días de Anne (interpretada de una manera muy sutil por Olivia Colman), la hija de Anthony (Hopkins), quien busca reclutar a una persona para cuidar a su padre, un hombre grande que empieza a mostrar signos de pérdida de memoria. El relato, que juega con los desvaríos del protagonista, hará que los espectadores, a veces un poco perdidos como él, se vayan metiendo en su cabeza. Una película que, pese a algunos desajustes en la narración, cuenta con grandes actuaciones y una historia tan desgarradora como universal.

El padre, con Anthony Hopkins y Olivia Colman, se puede ver por Paramount Plus.

3. La verdad, de Hirokazu Kore-eda. Como se apuntó por acá, se trata de una película que tiene un título pícaro. Porque en La verdad hay más de una verdad, hay una verdad con mayúsculas, hay medias verdades y también varias mentiras.

La verdad es la primera película realizada en Francia por el reconocido director japonés Hirokazu Kore-eda y tiene como protagonistas a las actrices Catherine Deneuve y Juliette Binoche, que interpretan en papeles súper ajustados a Fabienne y Lumir respectivamente, una madre y a una hija con un vínculo difícil. Cada una de ellas, a su modo, trabaja con su verdad (Fabienne es una actriz de trayectoria que acaba de publicar sus memorias con datos que la hija, con buen tino presume que son falsos; Lumir es escritora y sabe mucho de los mecanismos de la ficción, de cuánto de verdad se necesita para construir relato).

Con un papel más pequeño, pero de todos modos encantador, del largometraje también participa Ethan Hawke, en el rol del marido estadounidense –y también actor, aunque menos prestigioso que su suegra– de Lumir.

Lo más interesante quizá sea el tono de la película, que, lejos de ponerse solemne, incluso en momentos de tensión y choques entre las protagonistas, deja lugar para algo de ligereza y de comedia.

La verdad, de Hirokazu Kore-eda, tuvo un estreno acotado en salas comerciales y desde octubre está disponible en HBO Max.

4. Otra ronda (Druk), de Thomas Vinterberg. Tal como apuntaron nuestros colegas en elDiarioES por aquí, Martin es un profesor de secundaria “derrotado por la crisis de los 40”. “Su vida es monótona y sosa. En clase se limita a leer un libro de Historia mientras los alumnos dan cabezadas en sus pupitres y, cuando llega a casa, el panorama no es mucho mejor. Las conversaciones en familia se limitan a hablar de ‘la tarea’ o de ‘cómo ha ido el trabajo’ y las respuestas, también protocolarias, se condensan en un ‘ha ido bien’”, detalló José Antonio Luna.

Interpretado por Mads Mikkelsen en un rol descomunal, el hombre se replantea el rumbo de su vida. Entonces, “decide llevar a cabo un experimento sociológico junto a otros tres amigos y compañeros de trabajo (Thomas Bo Larsen, Lars Tanthe y Magnus Milland), que consiste en mantener una tasa de alcohol en sangre de 0,05%. Se amparan en la teoría del psiquiatra noruego Finn Skårderud, según el cual todos nacemos con un déficit de alcohol en sangre que deberíamos subsanar con lo equivalente a dos copas diarias de vino. Pero la situación, como es de esperar, se les va de las manos”, agrega el colega español.

Ganador en la categoría “Mejor película internacional” en la última entrega de los Oscar, el largometraje y las palabras de su director durante la ceremonia impactaron al mundo este año.

Tal como reconstruyó Juan José Becerra por aquí, Vinterberg recibió su estatuilla “disimulando su oscuridad en un traje blanco hizo un chiste sobre su afición a los discursos, pero de golpe apareció el recuerdo de la muerte de su hija Ida, de 19 años, a los pocos días de empezar el rodaje de la película con la que alcanzó la farsa de la gloria. Ida iba en auto con su madre desde Bruselas a París y un pelotudo que venía mirando el teléfono en el sentido contrario, las embistió”.

“Con esa noticia clavada en los trailers de rodaje Vinterberg continuó la filmación de Druk, en la que estaba planificado que Ida Vinterberg debutara como actriz. La reacción de su padre fue de una comprensible parálisis mental, de la que surgió esta frase que puede aplicarse en muchas circunstancias, por no decir en todas: ‘No tenía sentido continuar, pero no tenía sentido no continuar’. Druk es una consecuencia artística de ese dolor, que quizás estuviera ya en los aprontes del guión pero que a partir de la tragedia va cargando las escenas de una tristeza documental”, concluye el escritor.

Otra ronda (Druk) está disponible en Netflix.

5. Palmer. Tal como se señaló por acá, Eddie Palmer es un hombre joven que sale de la cárcel y, sin muchas oportunidades ni una idea clara de qué hacer con su vida (antes de ir a prisión había sido una especie de promesa del fútbol americano, pero ya no queda nada de esa época de gloria), recala en la casa de su abuela, en el pequeño pueblo donde creció y lo conocen todos.

Con esa premisa bastante simple y a la vez transitada –alguien que tiene que reinsertarse, dilucidar su nueva realidad, aprender una lección y volver a empezar– el director Fisher Stevens (también actor, entre sus últimas incursiones lo vimos en la imperdible serie Succession) y sobre todo el protagonista Justin Timberlake probaron y consiguieron algo distinto con Palmer.

Porque Timberlake, lejos de los gestos arrebatados (ay, ese plomazo llamado Red social, donde todavía se le veían las costuras de la estrella del pop que “prueba” con la actuación) compone un personaje ajustado: en sus ojos y a partir de pocos gestos vemos la amargura del tiempo que pasó tras las rejas y su incertidumbre sobre qué hacer con todo eso.

La historia lo hará cruzarse con su vecino Sam, un niño que sigue los vaivenes de una madre inviable y es víctima de bullying por parte de sus compañeros de la primaria (con crueldad, lo atacan porque a él le gustan las princesas, es dulce, se pone hebillas en el pelo, usa ropa de colores estridentes, se aleja de cualquier arquetipo). De este cruce inesperado, surgirá un vínculo también impredecible y alejado de cualquier lugar común.

Palmer, estrenada durante los primeros meses de 2021, se puede ver por la plataforma Apple TV.

Bonus track

A continuación, un bonus track con películas que compitieron en distintas categorías del Oscar en abril y que, por la importancia que sigue representando ese premio pese a que año tras año la ceremonia de entrega se ve cada vez más deslucida, estuvieron en boca de varios alrededor del mundo.

1. Sound of Metal. Tal como se señaló en una entrega de la sección Mil lianas, este largometraje protagonizado por Riz Ahmed cuenta la historia de un baterista de rock que en un momento de su carrera se ve ante un abismo: de repente se da cuenta de que no escucha. Así, sin más: no puede oír lo que le dice su novia, lo que le aconseja un farmacéutico, lo que le explican por teléfono. Y su vida es otra para siempre.

Desde ahí la historia les propone a los espectadores transitar junto con el protagonista ese desierto sonoro que es la pérdida de audición abrupta (el director Darius Marder se encarga de anotarlo con elegancia: en cada toma, los sonidos se aproximan a eso difuso que llega a los oídos de Ruben para meternos a todos en clima). De esta manera llegarán las decisiones que tiene que tomar en medio de la desesperación, el descubrimiento y un volver a empezar devastador y también cautivante.

Sound of Metal, dirigida por Darius Marder, con Riz Ahmed y Olivia Cooke, está disponible en la plataforma de Amazon Prime.

2. Mank. Tal como escribió por aquí Horacio Bilbao, “ejercicio disonante y a la vez circular, es la película con más nominaciones a los premios Oscar” dado que compitió en diez categorías, entre las que se cuentan Mejor película, Dirección, Actor, Actriz de reparto, entre otras. Cuenta la historia del guionista Herman J. Mankiewicz y su desarrollo del guión del clásico El ciudadano de 1941.

“El filme de David Fincher exige compromisos a un espectador habituado a los destellos del streaming, sugiere el tedio de adentrarse en un mundo pasado cuando todo es instante, transmite ritmos lentos frente a la aceleración imparable, apuesta al blanco y negro, a diálogos referenciados, a enredarnos con otras historias para entender la historia. Resignifica un clásico del que ya se dijo todo, y cambia la perspectiva para repensar la gestación de esa obra cumbre que es Citizen Kane, el filme de Orson Welles guionado por Herman Mankiewicz”, detalla Bilbao.

Mank, de David Fincher, con Gary Oldman, Amanda Seyfried y Lily Collins, entre otros, está disponible en Netflix.

3. Minari. Esta película estuvo por tener su estreno oficial en cines en la Argentina durante 2021, pero las restricciones sanitarias lo impidieron. Por suerte, luego de su exhibición en varios países y la repercusión que tuvo, Amazon Prime la subió en octubre de este año a su plataforma.

Minari es una historia de silencios y también de desprendimientos –verse arrancado de un lugar para instalarse en otro–. Con un tono por momentos amargo cuenta la historia de una familia de inmigrantes coreanos en la década del ‘80 que se muda de una casa en California a una granja solitaria en Arkansas.

Las escenas, con una bellísima fotografía cálida que subraya los paisajes, al tiempo que alterna lo agreste y melancólico con los colores brillantes de la ropa ochentosa de los protagonistas, están narradas desde la mirada de David, el hijo menor de los protagonistas que nació en los Estados Unidos y que, como la hierba coreana que le da nombre al largometraje, fue de algún modo trasplantado.

Con apenas 7 años, el niño observa el cambio abrupto de su familia y termina entendiendo, a partir de una serie de episodios dolorosos, por qué la decisión paterna de irse tierra adentro para conquistar un sueño americano posible conecta a todos, invariablemente, con sus raíces.

Minari fue escrita y dirigida por Lee Isaac Chung. Dura 115 minutos y está protagonizada por Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim, Noel Kate Cho, Youn Yuh-jung y Will Patton. Disponible en Amazon Prime Video.

4. El agente topo. El protagonista de este documental es un infiltrado de 83 años que se mete a un asilo de ancianos a espiar las condiciones en las que viven, tal como señaló este diario aquí. Para ponerse en personaje, tiene que aprender algunas cuestiones tecnológicas (desde grabar con su teléfono a mandar mensajes de WhatsApp para reportarse ante la agencia de espías que lo convocó para la misión). Lo que le ocurre al protagonista de la película chilena El agente topo es que a medida que se va metiendo en ese mundo, se va saliendo cada vez más de su rol para convertirse en una persona que contempla la vida de los ancianos, sus pesares, sus rencillas cotidianas entre enfermeras, cuidadoras y numerosos recuerdos –u olvidos, según el caso.

El debate sobre cuál fue la intención de la realizadora Maite Alberdi, reconocida y premiada documentalista en su país, sigue a medida que la película circula cada vez más y no se salda, pese a que la cineasta insiste en presentar su trabajo como un documental. Tal vez no importe la etiqueta y sí la indagación de un mundo fascinante que llega a través de los ojos y la emoción del espía.

El agente topo, de Maite Alberdi, está disponible en Netflix.

