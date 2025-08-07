Nació el primer yaguareté silvestre en El Impenetrable: un hito para la conservación en el Chaco Seco

Un cachorro de yaguareté fue avistado junto a su madre en el Parque Nacional El Impenetrable, marcando un hecho histórico para la conservación de esta especie en peligro crítico de extinción. Se trata del primer nacimiento registrado en estado silvestre en décadas en el Chaco seco argentino.

El hallazgo fue realizado por los guías locales Pablo Luna y Darío Soraire, quienes a comienzos de este mes navegaban por el río Bermejo cuando se toparon con una escena extraordinaria: Nalá, una de las hembras liberadas en 2024, apareció en una de las barrancas junto a su cría de aproximadamente cinco meses.

“Fue un día maravilloso para mí, tuve la excelente suerte de ver a Nalá con su cachorro en la ribera del Río Bermejo”, dijo Soraire tras hacer público el anuncio.

El cachorro representa la esperanza concreta de que el yaguareté vuelva a habitar de forma natural la región chaqueña, de donde había desaparecido casi por completo. Hasta 2019, se consideraba virtualmente extinto en esta zona, hasta que la aparición de Qaramta, un macho solitario, dio inicio a un ambicioso proceso de reintroducción.

A partir de ese momento, Fundación Rewilding Argentina y Parques Nacionales impulsaron un proyecto de restauración ecológica que permitió liberar nuevos ejemplares, incluyendo hembras provenientes de cautiverio, como Nalá, que ahora protagoniza este logro inédito.

Los registros anteriores correspondían a animales reintroducidos o en tránsito, pero este nacimiento es el primero en estado verdaderamente silvestre, resultado del emparejamiento natural entre individuos ya liberados.

“Esta vez no fueron las balas, sino los ojos y la cámara de dos jóvenes guías los que captaron el espectáculo”, expresaron desde Fundación Rewilding, celebrando no solo el avance biológico, sino también el protagonismo de las comunidades locales en la protección de la fauna nativa.

En los próximos días se conocerán más detalles sobre el cachorro, su madre Nalá, y el rol clave de Pablo y Darío, en una historia que simboliza el comienzo de una nueva era para el ecosistema chaqueño.

Nalá es una hembra nacida en cautiverio y liberada el 18 de agosto de 2024 como parte del programa de reintroducción liderado por la Fundación Rewilding Argentina, en conjunto con el Gobierno de la provincia del Chaco y la Administración de Parques Nacionales.

Desde febrero, los técnicos de la Fundación sospechaban que Nalá había dado a luz, basándose en los movimientos del collar de monitoreo y en registros de cámaras trampa. Pero solo se pudo confirmar tras el reciente avistamiento del cachorro, que tendría unos cinco meses de vida. El hito ocurre en una región donde no se detectaban hembras de yaguareté desde 1990.

Nalá es hija de Tania y Qaramta, un macho silvestre descubierto en 2019, y nacido en los corrales del centro de reintroducción ubicado en el corazón del parque.

La observación cobra aún más relevancia por haber sido realizada por guías locales formados en el proceso de restauración ecológica.

Luna, oriundo del paraje La Armonía, en El Impenetrable, y su familia lideran emprendimientos turísticos en la zona, un ejemplo de cómo la conservación puede generar una nueva economía sostenible.

El yaguareté es el felino más grande de América, puede medir más de dos metros de largo y un macho puede pesar hasta 120 kilos.

Este animal habita desde el sudoeste de Estados Unidos hasta las orillas del Río Negro en Argentina, pero en buena parte del territorio argentino ha desaparecido, por eso está considerada una especie en peligro de extinción tanto este país como en el vecino Brasil.

Con información de las agencias NA y EFE