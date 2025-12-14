Paro de controladores aéreos: anunciaron medidas que impactarán en vuelos durante diciembre

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que nuclea a los controladores aéreos, anunció una serie de paros escalonados que se extenderán a lo largo de diciembre y que tendrán impacto en vuelos de cabotaje e internacionales. La decisión fue tomada luego de que no prosperaran las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Según informó el sindicato, el conflicto se arrastra desde hace meses y ya tuvo antecedentes en noviembre, cuando se realizaron interrupciones parciales que afectaron a la aviación de carga. Atepsa denunció el incumplimiento de acuerdos previamente firmados y aseguró que, pese a los reclamos formales, no hubo respuestas por parte de la empresa.

En un comunicado, el gremio cuestionó con dureza a las actuales autoridades de EANA, a quienes acusó de mantener una “intransigencia brutal” y de no abrir instancias de diálogo, tanto en materia salarial como frente a problemas operativos que —según sostienen— comprometen el servicio.

Entre los principales reclamos figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con falta de personal, la revisión de adicionales por refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 planteos operativos y la reapertura de la paritaria. Desde Atepsa advirtieron que la situación salarial es crítica y que muchos trabajadores se ven obligados a tener más de un empleo para llegar a fin de mes, en contradicción con los estándares de la OACI.

Cronograma de paros

El plan de acción definido por el sindicato contempla las siguientes medidas:

Miércoles 17 de diciembre , de 8 a 11: despegues de vuelos nacionales.

, de 8 a 11: despegues de vuelos nacionales. Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19: despegues de vuelos nacionales.

, de 16 a 19: despegues de vuelos nacionales. Martes 23 de diciembre , de 19 a 23: despegues de vuelos nacionales.

, de 19 a 23: despegues de vuelos nacionales. Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17: vuelos internacionales en todos los aeropuertos.

, de 14 a 17: vuelos internacionales en todos los aeropuertos. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Atepsa aclaró que las medidas alcanzan únicamente a los despegues, lo que implica la restricción de autorizaciones en tierra y la no recepción ni transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedan exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Por su parte, EANA ratificó su disposición a continuar el diálogo y afirmó que el gremio intentó cerrar de manera unilateral la instancia de negociación. Además, informó que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores afectaciones a los pasajeros.

Con información de NA

LN