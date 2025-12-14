Al menos 16 muertos en un ataque terrorista contra una fiesta judía en la playa de Bondi, en Sídney

Al menos 16 personas han muerto en un tiroteo en la playa de Bondi, en Sídney, en lo que la policía australiana ha confirmado como un “ataque terrorista” contra una celebración judía. Uno de los fallecidos es uno de los agresores, abatido por la policía. Las fuerzas de seguridad han detenido también a otra persona, que está en estado crítico.

Hay 38 personas heridas en el incidente, que han sido trasladadas a hospitales cercanos, aunque las autoridades sanitarias no han dado más información sobre su estado de salud. Hay además dos agentes heridos.

El ataque ha ocurrido alrededor de las 18:45 de la tarde. Estaba prevista la celebración de un evento por la festividad judía de Janucá en un parque muy próximo a la playa en la que han comenzado los disparos. En un principio, la policía australiana no había encontrado relación entre ambos hechos, pero las últimas declaraciones de los encargados de la investigación ya confirman que se trata de un “ataque diseñado con la comunidad judía como objetivo”.

“Ha ocurrido un ataque terrorista devastador en la celebración de Janucá de la playa Bondi”, ha dicho el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. “Es un ataque dirigido a la comunidad judía australiana en el primer día de Janucá. En lo que debería haber sido un día de felicidad, de la celebración de la fe, un acto de terrorismo cruel y antisemita ha golpeado el corazón de nuestro país”, ha declarado el dirigente. Albanese ha insistido en que “no hay lugar para el odio” en Australia y ha prometido trabajar para “erradicarlo”.

Las fuerzas de seguridad del país han encontrado también un dispositivo explosivo improvisado cerca de la playa, del que se ha encargado el escuadrón antibombas, según la policía.

El primer dirigente político en calificar el incidente de terrorismo ha sido Christopher Minns, jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur, la región de Sidney. Minns ha calificado el tiroteo como “un acto cobarde y aterrador de violencia” y afirmado que “el objetivo fue la comunidad judía”.

Mientras, el jefe de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, ha advertido que la investigación “apenas ha comenzado” y que todavía no puede descartarse ninguna hipótesis sobre el suceso, incluida la posibilidad de que haya un tercer sospechoso.

“La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible”, señalan las autoridades.

Los testigos del tiroteo grabaron cómo un civil se acerca sigilosamente a uno de los tiradores y le arrebataba el fusil después de un forcejeo. En las imágenes se observa cómo otro hombre armado sigue disparando desde su posición sobre un puente.

Según informan medios australianos, como ABC o The Australian, el civil se llama Ahmed Al Ahmed y es un comerciante musulmán de 43 años. Vive en Sydney, está casado y tiene dos hijos. De acuerdo a otros testimonios, Ahmed recibió dos disparos en un brazo, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Carlos III, jefe de Estado en Australia, condena el “atroz” atentado antisemita

La comunidad internacional ha lamentado y condenado el atentado.

El rey Carlos III del Reino Unido y su esposa, Camila, se mostraron “consternados y profundamente entristecidos por el atroz ataque terrorista antisemita” perpetrado este domingo.

“Nuestros corazones están con todos los que se han visto tan terriblemente afectados, incluidos los agentes de policía que resultaron heridos mientras protegían a miembros de su comunidad”, dijo en un comunicado el monarca, que también es jefe de Estado de Australia.

También expresaron sus condolencias a las víctimas los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, quienes dijeron “acompañar en su dolor a la comunidad judía”.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, también condenó el atentado.

“Estoy horrorizado y condeno el atroz ataque mortal perpetrado hoy contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar Janucá”, escribió Guterres en X. “Mi corazón está con la comunidad judía de todo el mundo en este primer día de Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad”, añadió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha sumado a las condolencias.

“Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia”, escribió Rubio en un mensaje en X.

Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Líbano y Jordania también condenaron este domingo el ataque, así como Israel, cuyo primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, relacionó el “llamamiento a un Estado palestino” por parte de Australia con el tiroteo masivo.

“Su llamamiento a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás”, recordó hoy Netanyahu haberle trasladado a Albanese hace unos cuatro meses.