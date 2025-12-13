Murió Héctor Alterio, uno de los actores fundamentales del cine argentino

El actor Hector Alterio murió este sábado a los 96 años de edad, según confirmó Pentación Espectáculos, la productora de su último espectáculo, y su familia a través de un comunicado.

Alterio (Buenos Aires, 1929), que se dedicó a la interpretación desde los 18 años, fue uno de los actores más destacados de su generación. Pese a que debutó como actor en el teatro, con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, en 1948, y dedicar la década de los 60 a su compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por renovar la escena, su fama como intérprete le llegó con el cine, en el que se estrenó junto a Alfredo Mathé.

Debutó en Todo sol es amargo e intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson. La Patagonia rebelde, La tregua, La historia oficial, Camila, Yo, la peor de todas, Tango feroz, Plata quemada y Caballos salvajes son algunos títulos de su filmografía, siempre atravesada por la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.

Fue en 1975 cuando se instaló en España, tras ser amenazado de muerte por la Triple A.

Noticia en desarrollo