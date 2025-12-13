Murió Ernesto Acher, uno de los históricos integrantes de Les Luthiers y fundador de La Banda Elástica

Ernesto Acher, uno de los integrantes fundamentales en los inicios de Les Luthiers, falleció a los 86 años, dejando una huella indeleble en la historia del humor musical argentino. Su talento como compositor, instrumentista y actor fue clave en la consolidación del grupo que revolucionó el espectáculo nacional desde la década del 70.

Acher formó parte de Les Luthiers entre 1971 y 1986, un período considerado central en la construcción del estilo y la identidad del conjunto. Durante esos 15 años se destacó por su virtuosismo con los instrumentos de viento, su capacidad como pianista y la creación de personajes inolvidables, entre ellos el Bufón Copoletto, el Capitán del bergantín y Carlitos II. Como autor, dejó obras emblemáticas como La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras y La gallina dijo Eureka.

Nacido el 9 de octubre de 1939 en Buenos Aires, Acher mostró desde temprano una marcada vocación musical. Estudió piano y clarinete y, durante su adolescencia, se volcó al jazz. En paralelo, desarrolló una sólida carrera académica: se recibió de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires en 1965 y se desempeñó como docente en esa casa de estudios.

Su llegada a Les Luthiers se produjo en abril de 1971, inicialmente como reemplazante de Marcos Mundstock. Tras el regreso de este último, Acher se integró definitivamente al grupo como compositor y fue ganando protagonismo sobre el escenario. Su despedida ocurrió el 27 de septiembre de 1986, con el espectáculo Humor dulce hogar.

Luego de su salida del conjunto, Acher continuó explorando la música y el humor. En 1988 fundó La Banda Elástica, una formación de jazz que fusionó folclore, tango y rock con impronta humorística. El grupo debutó en el Teatro Cervantes, grabó tres discos, realizó giras por la región y se disolvió en 1993.

