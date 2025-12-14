El ultraderechista Kast se impuso por 20 puntos en el balotaje y será el próximo presidente de Chile

Tal como anticipaban los sondeos y analistas, José Antonio Kast se consagró este domingo como presidente electo de Chile tras imponerse con casi el 60% de los votos en el balotaje frente a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, que alcanzó alrededor del 40%. Los primeros resultados oficiales se conocieron antes de las 20, con el 57,44% de las mesas escrutadas.

La jornada electoral, en la que más de 15,7 millones de ciudadanos acudieron a votar de manera obligatoria, transcurrió con relativa normalidad. En algunos locales de Santiago se registraron filas y reclamos puntuales, aunque autoridades y vocales destacaron que la definición entre dos candidatos agilizó el proceso.

Kast siguió el recuento desde la sede del Partido Republicano, en la comuna de Las Condes, acompañado por dirigentes de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, sectores socialcristianos y libertarios que respaldaron su candidatura en segunda vuelta. Allí recibió el llamado de felicitación de Jara y el saludo protocolar del presidente Gabriel Boric, transmitido por televisión abierta. El mandatario electo asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.

Jara, por su parte, votó por la mañana en Conchalí junto a su familia y aguardó los resultados en su comando instalado en el Hotel Fundador, en el centro de la capital.

La campaña de Kast estuvo centrada en el combate a la crisis de seguridad, el control de la migración irregular —con la promesa de expulsar a más de 300 mil inmigrantes—, el cierre de la frontera norte y la reactivación de la economía. Según el último sondeo de Ipsos, el 63% de los chilenos identifica al crimen y la violencia como su principal preocupación, por encima del bajo crecimiento y la crisis migratoria.

En ese marco, el ahora presidente electo debió moderar algunas propuestas durante los debates. Aseguró que no derogará la Ley de 40 horas, ni avanzará sobre el salario mínimo, las indemnizaciones por años de servicio ni la Pensión Garantizada Universal, pese a que su programa inicial contemplaba revisar esos beneficios.

En política exterior, Kast adelantó que buscará mantener buenas relaciones con los países de la región. Tras votar, confirmó haber conversado con el presidente argentino Javier Milei luego de pasar a la segunda vuelta y señaló coincidencias en la agenda. También destacó la complementariedad económica entre ambos países y el rol de Chile como plataforma hacia el Asia-Pacífico.

Con el resultado del balotaje, Chile confirmó un cambio de rumbo político en un contexto de alta polarización y creciente demanda social por seguridad y estabilidad económica.