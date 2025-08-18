eldiario.es
La Libertad Avanza oficializó sus listas para Sante Fe y Córdoba: quiénes son los candidatos

  • En Santa Fe, la lista de LLA estará encabezada por Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni y Juan Pablo Montenegro. En Córdoba, los candidatos son el empresario Gonzalo Roca, seguido por Laura Soldano, Marcos Patiño y la actual diputada del PRO Laura Machado.

El partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) oficializó este domingo sus listas de candidatos a diputados por las provincias de Santa Fe y Córdoba, en un armado digitado en ambos distritos por la presidenta del partido y secretaria general de la Presidenica, Karina Milei.

En Santa Fe, la lista de LLA estará encabezada por Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni y Juan Pablo Montenegro.

Los dirigentes serán acompañados por Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matias Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

“Sé que van a dejar todo por el cambio que la Argentina eligió. Gracias de corazón a Karina Milei por confiar y respaldar siempre a Santa Fe, y a nuestro presidente, Javier Milei, el mejor de la historia, por marcarnos el rumbo”, expresó desde sus redes sociales, donde publicó la lista, la diputada Romina Diez.

Córdoba

En Córdoba, en tanto, la lista de LLA estará encabezada por el empresario Gonzalo Roca, seguido por Laura Soldano, Marcos Patiño y la actual diputada del PRO Laura Machado.

“Por primera vez Córdoba tendrá la oportunidad de votar una lista 100% liberal, que represente las ideas y convicciones del Presidente Milei y le de la batalla al kirchnerismo y a sus aliados de buenos modales”, expresó, al presentar la lista, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA.

Con información de NA.

