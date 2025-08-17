Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezan las listas de La Libertad Avanza en la Ciudad

El abogado Alejandro Fargosi será quien encabece la lista de diputados de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo confirmó el partido en un comunicado al anunciar el armado definitivo de candidatos para competir el 26 octubre y que llevará también a Patricia Bullrich para pelear por una banca en el Senado.

A la ministra de Seguridad –quien ayer confirmó su candidatura–, la acompañará el economista y consultor Agustín Monteverde. Para Diputados, Fargosi –un exmacrista alineado con Bullrich– estará secundado por Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica. Su nombre llegó a la lista gracias a Pilar Ramírez, la armadora de Karina Milei en el distrito y que figurará como primera suplente en la lista de Bullrich.

La lista de candidatos a diputados de LLA para la Ciudad se completa con el diputado y presidente del partido en el distrito, Nicolás Emma –fue quien ocupó la banca de Javier Milei cuando ganó la presidencia además de haber coordinado su campaña en 2021–, mientras que el cuarto puesto será para Sabrina Ajmechet, quien busca renovar la banca que consiguió como candidata del PRO.

Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación, también irá como suplente en la lista de candidatos a senadores.

“La Alianza ”La Libertad Avanza“ de la Ciudad de Buenos Aires ya tienen su lista de candidatos a senadores y diputados. Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes”, señala el comunicado de LLA.

El armado muestra la dimensión de como el oficialismo logró fagocitar al PRO en su propio distrito. A pesar del guiño de Mauricio Macri para armar listas conjuntas, recién en el quinto lugar aparece un amarillo de pura cepa, Fernando De Andreis, mano derecha del expresidente y exsecretario general de la Presidencia.