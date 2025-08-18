Virginia Gallardo, Porcel hijo, Karen Reichardt, el Turco García y otros famosos competirán en octubre

Como es habitual los últimos años al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política pero famosas para el gran público sorprenden al postularse para cargos y los comicios legislativos de este año no serán la excepción, ya que Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Claudio “el Turco” García, Karen Reichardt, Carlos “el Loco” Enrique, Evelyn Von Brocke y el streamer libertario Tronco estarán en las boletas.

Virginia Gallardo: La ex vedette y columnista televisiva, será candidata de La Libertad Avanza por Corrientes. La ex novia de Ricardo Fort y bailarina es amiga del presidente Javier Milei, quien le dio clases de economía.

Jorge Porcel Junior: El hijo del famoso humorista Jorge Porcel se presenta como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural, que lleva a Marcelo Peretta a la cabeza.

“El Turco” García: El destacado ex futbolista irá de candidato por el Partido Integrar para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Surgido en Huracán, alcanzó su pico de rendimiento a principios de los ´90 en Racing, lo cual lo llevó a jugar en la Selección que dirigía Alfio Basile. Tras su retiro cayó en la adicción a las drogas, de lo cual logró recuperarse.

Karen Reichardt: Irá en los primeros puestos de la boleta de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Actúo en programas de televisión cómicos de principios de los noventa y fue tapa de la revista Playboy. Tiene vínculo personal con el presidente Javier Milei.

Tronco: la lista completa de candidatos a diputados nacionales de la Alianza Libertad Avanza sorprendió este domingo por la participación del streamer Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”. Se trata del socio en Neura del periodista Alejandro Fantino, quien semanas atrás entrevistó al presidente Javier Milei, que llegó al canal acompañado por sus perros, entre ellos Conan. Figliuolo podría llegar al Congreso nacional si La Libertad Avanza realiza una buena elección en la provincia de Buenos Aires, donde la lista es encabezada por José Luis Espert. “Lo digo en serio, no es broma. Pónganle a Tronco a competir.Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda”, dijo Fantino en junio pasado a modo de broma, aunque finalmente este domingo esa idea se concretó.

Otros candidatos famosos

Carlos Enrique: El lateral izquierdo en las décadas de los ´80 y ´90 en Independiente y River, hermano de Héctor “el Negro” Enrique, campeón del mundo en México ´86, se postula en la votación bonaerense del 7 de septiembre para concejal de Lanús por el partido Somos.

Evely Von Brocke: La ex pareja de Fabián Doman, quien cobró notoriedad y se hizo mediática tras la escandalosa separación con el periodista, irá en la lista de candidatos a concejales de San Isidro por el partido del varias veces intendente Gustavo Posse, Acción Vecinal.

