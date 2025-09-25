Primeras imágenes de 'La casa de los espíritus', serie basada en la novela de Isabel Allende

Amazon Prime Video fijó el estreno de La casa de los espíritus, serie que adaptará para televisión la exitosa y aclamada novela de Isabel Allende. Durante un acto celebrado en Santiago de Chile, la propia escritora fue la encargada de anunciar que la ficción verá la luz en la plataforma a lo largo de 2026, sin fecha exacta definidia. Además, la compañía aprovechó para lanzar sus primeras imágenes de la producción, que contará con un reparto internacional.

En el evento, la autora participó en un panel junto a los showrunners Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola (Cry Macho) y Andrés Wood (Noticia de un secuestro), donde conversaron sobre la historia y cómo se está adaptando el libro a la pantalla para una serie que contará con ocho capítulos.

Con más de 70 millones de copias vendidas, La Casa de los Espíritus es considerada una de las novelas más importantes del siglo XX y tuvo una adaptación cinematográfica en 1993. Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son productoras ejecutivas.

En su versión televisiva, Alfonso Herrera (Sense8) interpreta a Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace (Culpa mía) y Dolores Fonzi (Blondi) dan vida a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

El elenco estelar de la serie incluye, además de sus protagonistas, a Fernanda Castillo (El señor de los cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (1976) como Nívea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca Trueba, Rochi Hernández (30 noches con mi ex) como Alba, Chiara Parravicini (Soy Luna) como Rosa y a Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como Tío Marcos.

También a Pablo Macaya (En su lugar) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, Néstor Cantillana (El castigo) como Pedro Segundo, Luis Dubó (Prófugos) como Pedro el Viejo, Noelia Coñuenao (La tempestad) como Pancha García, Pedro Fontaine (Vencer o Morir) como Jaime Trueba, Antonia Zegers (El castigo) como Luisa Mora, Catalina Saavedra (Rotting in theSun) como Nora Mora, Amparo Noguera (El Conde) como Marta Mora, Emilio Edwards (En la gama de los grises) como Jean de Satigny, Nicolás Francella (En la mira) como Miguel y Maribel Verdú (El laberinto del fauno) como Tránsito Soto.

Así es la sinopsis de 'La casa de los espíritus'

La casa de los espíritus es la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su adorada nieta hacia lados opuestos del conflicto.

La serie está producida por FilmNation, el equipo ganador del Oscar detrás de Anora y Cónclave, con el apoyo de Fábula, la productora chilena ganadora del Premio de la Academia (La memoria infinita, Una mujer fantástica).