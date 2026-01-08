Revés para Trump: el Senado de EEUU aprueba una resolución para impedir nuevos ataques a Venezuela sin autorización

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución para impedir que Donald Trump emprenda nuevas acciones militares contra Venezuela, después de que ordenara una incursión durante el fin de semana para capturar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, sin avisar previamente al Congreso.

La medida se aprobó con 52 senadores a favor y 47 en contra. Todos los demócratas votaron a favor de la medida, al igual que los republicanos Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Susan Collins.

La resolución sobre los poderes bélicos, presentada por el senador demócrata Tim Kaine, exige a Trump que solicite permiso antes de atacar o utilizar al Ejército contra Venezuela. Tras la incursión del sábado, en la que las fuerzas especiales estadounidenses asaltaron la capital venezolana, Caracas, y trasladaron a Maduro a Nueva York, el presidente afirmó que no informó previamente a los legisladores porque “el Congreso tiende a filtrar información”.

Esto provocó la indignación de los demócratas y algunos republicanos, que argumentaron que la incursión era ilegal sin la aprobación del Congreso y que corría el riesgo de sumir a Estados Unidos en un conflicto prolongado.

“Tras las acciones del Gobierno durante el fin de semana, que provocaron varios heridos entre los militares estadounidenses, el Congreso debe comunicar a la opinión pública estadounidense cuál es su postura”, afirmó Kaine en un discurso pronunciado el martes en el Senado.

La resolución fue la última propuesta por la minoría demócrata del Congreso para detener la campaña de Trump contra el Gobierno de Venezuela, que se intensificó en septiembre cuando Trump aprobó ataques aéreos contra barcos frente a sus costas que, según él, transportaban drogas.

Esos ataques han causado la muerte de al menos 110 personas, aunque los expertos han cuestionado la afirmación de Trump de que las embarcaciones transportaban fentanilo a las costas estadounidenses. La controversia se intensificó después de que se supiera que el ejército optó por matar a dos supervivientes de un ataque en lugar de capturarlos.

Las anteriores resoluciones sobre poderes bélicos propuestas en ambas cámaras habían fracasado, aunque por un estrecho margen, a la hora de obtener el apoyo suficiente de la mayoría republicana para seguir adelante. Muchos miembros del Partido Republicano han elogiado los ataques de Trump contra Venezuela, así como la entrega de Maduro, como usos eficaces del poder estadounidense.