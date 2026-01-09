eldiario.es
Incendios y polémica: acusan a Javier Milei por el ajuste y el desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego

  • La politóloga Julia Strada, del CEPA, acusó al gobierno de Javier Milei de haber desfinanciado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego con recortes que superarían el 70% en términos reales, en un contexto marcado por múltiples incendios en la Patagonia y alertas del Servicio Meteorológico Nacional en 16 provincias.

El incendio en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, provincia de Chubut, afectó 1.800 hectáreas y más de 3.000 turistas debieron ser evacuados.
La politóloga Julia Strada, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), acusó al gobierno de Javier Milei, quien “desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)”, con un recorte que este año llegaría al 70 por ciento, en comparación con 2023.

La crítica de Strada se da en medio de una coyuntura particular, con varios de focos de incendio que se registran actualmente en la Patagonia, y de manera recurrente durante los últimos años, especialmente en esta época.

A través de un posteo en la red social X, la representante de CEPA sostuvo que Javier Milei “desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó, en términos reales, 81 por ciento menos que en 2023”.

Asimismo, subrayó que el gobierno libertario “en 2025 bajó a 70,8 por ciento y en el presupuesto 2026 (de ejecutarse lo presupuestado), se consolidaría un ajuste real de 70,7 por ciento vs. 2023”.

Strada puntualizó también que “en sus dos años de gobierno (Milei) subejecutó el presupuesto. En 2024 se devengó el 60,6 por ciento del presupuesto inicial y en 2025 apenas el 48,2”.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que 16 provincias se encuentran en una situación “crítica” frente al avance de los incendios forestales e incluyó a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Con información de Noticias Argentinas

