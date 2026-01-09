Los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

El Rosedal está más lindo que nunca, la Casa de la Cultura invita a los milongueros a bailar junto a los mejores del mundo y La Cisterna ofrece recorridos para incursionar en la arqueología porteña; además, habrá ciclos de cine y talleres para toda la familia.

Un paseo por el Rosedal y el Patio Andaluz

Este jardín de 4 hectáreas tiene más de 8 mil rosales de 93 especies diferentes que continúan en plena floración. Ubicado sobre la Av. Presidente Pedro Montt (Palermo), abre de martes a domingo de 10 a 18 y la entrada es libre. Recorrer sus senderos, caminando entre flores de distintos colores y luego cruzar el lago a través del icónico puente blanco es una experiencia única, tanto como el paseo por el jardín histórico del Patio Andaluz, que está dentro del Rosedal y fue completamente renovado.

Lagos y senderos en el Parque de la Ciudad

Con sus 23 hectáreas, rodeado de lagos y senderos naturales, el Parque de la Ciudad es una invitación para disfrutar el día con toda la familia. Todos los días hay actividades recreativas y culturales y patios de juegos y canchas para practicar deportes. Además, se puede ir con las mascotas. Abre de martes a domingos y feriados, de 8 a 20. Tiene dos ingresos: uno peatonal (23 de junio 4300) y otro con estacionamiento (Av. Fernández de la Cruz 4000).

La milonga de los campeones

La Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) invita a vivir la magia del Mundial de Tango todos los lunes de enero con los campeones bailando al ritmo del 2x4. Compartirán la pista con todos los vecinos, sin importar su nivel: se pueden acercar aprendices y expertos. Habrá clases de tango, milonga con DJ y una exhibición de baile. Se hace de 18 a 21.

Soltate y dejá las rueditas

Este fin de semana los instructores les enseñarán a los chicos todos los trucos para dejar las rueditas y andar en bici por sus propios medios. Se hará en el Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000) el sábado y el domingo, de 15 a 19. Las mamás o papás deben estar presentes. Pueden usar su bici o una de las que habrá en el lugar y es obligatorio llevar zapatillas.

Taller de arte abstracto en el Moderno

¿Qué pasa cuando se mira algo tan de cerca que, de repente, se vuelve otra cosa? En este taller de fotografía y pintura se exploran minuciosamente las obras abstractas del Museo Moderno (Av. San Juan 350). Se hace el domingo, de 17 a 19. La inscripción es gratuita a través de museomoderno.org.

Ciclo de cine en el CCR

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) inicia su ciclo de cine 2026 con tres funciones a las 18 para toda la familia: el viernes se proyecta Batalla más allá de las galaxias; el sábado, Las aventuras de Robin Hood; y el domingo, La adorable revoltosa. El acceso a todas las salas, de 11 a 21, es sin cargo para argentinos y residentes, con reserva previa a través de la plataforma Entradas BA.

Libros, libros y más libros

En enero y febrero, la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad ofrecerá espacios de lectura con áreas de wifi, una selección de libros para todas las edades, joyas literarias que son patrimonio histórico y la posibilidad de retirar libros en la BiblioSubte para leer durante los viajes. Los horarios de todas las sedes se pueden consultar en buenosaires.gob.ar/bibliotecas

Los sonidos de la historia en el Patio Colonial

La Casa del Virrey Liniers (Bolívar 462) inicia un nuevo ciclo con los géneros musicales declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Todos los domingos desde las 18 se rendirá homenaje a los sonidos que envolvieron la historia argentina. En la primera cita, Ana Cortés y Héctor Romero, acompañados por un grupo de bailarinas, interpretarán flamenco, bolero y tango.

Arqueología en el Casco Histórico

El Sitio arqueológico La Cisterna (Moreno 550) es un descubrimiento en pleno Casco Histórico que permite comprender la complejidad urbana y riqueza histórica de la Ciudad. Se puede visitar de martes a viernes, entre las 13 y las 18, y sábados, domingos y feriados, de 10 a 19. Además, hay recorridos guiados de martes a domingos hasta completar el cupo de 50 personas.

Mil esculturas con mucha historia

El Museo Luis Perlotti (Pujol 644) ofrece recorridos guiados por su vasta colección de esculturas en madera, mármol, bronce, cerámica y otros materiales. Además, se exponen las obras de Walter Gavito y Pascual Buigues, referentes argentinos de finales del Siglo XX, reunidas en la muestra La persistencia de la figura. Abre de lunes a viernes, entre las 11 y las 19, y sábados, domingos y feriados, de 11 a 20.

Rock en Parque Avellaneda

Los Chevy Rockets, la icónica banda de Parque Avellaneda, se presenta de local en el Espacio Cultural Chacra de los Remedios (Av. Directorio y Lacarra) para un anochecer al ritmo del rock y el blues. El grupo Caja Azul Mecánica también estará sobre el escenario. Será el sábado a las 20.