Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Ucrania y el impacto del petróleo

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin volvieron a comunicarse este lunes tras más de dos meses sin contacto directo. Durante una llamada telefónica que se extendió por aproximadamente una hora, abordaron la escalada militar contra Irán, el bloqueo de las negociaciones sobre Ucrania y la volatilidad del mercado petrolero internacional.

Desde el Kremlin describieron la conversación como “franca y constructiva”, mientras que Trump la calificó ante periodistas como “muy buena”. El mandatario estadounidense hizo esas declaraciones desde su club de golf en Doral, Florida.

El intercambio se produjo en un contexto internacional marcado por la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y por la fuerte reacción de los mercados energéticos. En las primeras horas del lunes, el crudo Brent llegó a negociarse en torno a los 120 dólares por barril, aunque luego retrocedió hasta aproximadamente 103 dólares. Desde finales de febrero, el precio acumula un incremento superior al 40%.

Trump sostuvo que, a pesar del aumento actual, la guerra podría terminar reduciendo los precios del petróleo a largo plazo. También aseguró que el Estrecho de Ormuz, punto estratégico para el transporte de crudo a nivel mundial, “seguirá siendo seguro”.

La propuesta rusa sobre Irán

De acuerdo con el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, durante la conversación Putin planteó diferentes alternativas orientadas a abrir un camino diplomático para resolver el conflicto con Irán. Según el funcionario ruso, esas iniciativas se apoyan en contactos que Moscú mantuvo en los últimos días con el presidente iraní Masoud Pezeshkian y con líderes de países del Golfo Pérsico.

Desde Washington, Trump expuso su lectura sobre la operación militar que llevan adelante Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, el gobierno iraní reiteró que no contempla iniciar negociaciones mientras continúen los ataques. El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó que en el actual escenario “no hay margen para hablar de otra cosa que no sea una respuesta decisiva”.

El estancamiento de las negociaciones por Ucrania

La situación en Ucrania fue otro de los ejes del diálogo. Según la versión difundida por Moscú, Putin informó a su par estadounidense sobre la evolución del frente de combate, donde las fuerzas rusas continúan avanzando en el este del país, y sostuvo que ese escenario debería empujar a Kiev a retomar negociaciones.

Trump, en cambio, expresó frustración por la falta de avances en el proceso diplomático. Ante la prensa señaló que entre Putin y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky existe “un enorme odio”, lo que —según dijo— dificulta cualquier acuerdo. También relató que cuando el líder ruso se ofreció a colaborar en la crisis con Irán, él respondió que sería más útil si lograba poner fin a la guerra con Ucrania.

Las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania atraviesan su momento más complejo desde que comenzaron en enero. Una nueva ronda prevista para la semana pasada debió suspenderse a raíz de la crisis en Medio Oriente. Los encuentros anteriores, celebrados en Abu Dabi y Ginebra, no consiguieron destrabar el principal punto de conflicto: el control territorial en la región del Donbás.

Venezuela y la cuestión energética

Durante la llamada también se analizó la situación de Venezuela en relación con el mercado petrolero global. El país volvió a adquirir relevancia en la discusión energética luego de que Washington y Caracas anunciaran a comienzos de marzo el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas.

En un escenario marcado por interrupciones en el suministro desde el Golfo Pérsico, la producción venezolana aparece como un factor adicional dentro de la reorganización del mercado energético internacional.

La conversación fue el primer contacto entre ambos líderes desde diciembre. Según informó el Kremlin, Trump propuso mantener comunicaciones más frecuentes entre los dos gobiernos, una idea que Putin dijo estar dispuesto a considerar.

