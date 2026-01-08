Globos de Oro 2026: cuándo es la ceremonia y dónde ver la transmisión

Empezó la temporada de premios internacionales en el universo del espectáculo y toda la atención se concentrará este domingo 11 de enero en una nueva edición de la entrega de los Globos de Oro, la distinción que reconoce al cine y la televisión y entrega anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

La edición 83 de esta premiación, una de las más importantes de la industria del entretenimiento, se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos y desde Argentina podrá verse a partir de las 22.

Desde Latinoamérica, los televidentes interesados en seguir la transmisión, podrán hacerlo a través del canal de televisión de cable TNT y de la plataforma de streaming HBO Max.

“La 83ª Entrega Anual de los Golden Globes se realizará este domingo 11 de enero de 2026, desde el Beverly Hilton de Los Ángeles, y podrá verse en vivo por TNT y HBO Max a partir de las 10:00 pm”, informaron en un comunicado desde esas señales.

A la vez, informaron que la presentadora elegida para esta ocasión será la aclamada comediante y actriz Nikki Glaser.

Considerados por los expertos como una especie de antesala de los Oscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo, los Globos de Oro, a diferencia de los premios de la Academia de Hollywood, distinguen a series televisivas y películas.

Entre las series más nominadas se encuentran las destacadísimas Adolescencia, The White Lotus y Severance, que lideran varias categorías.

En el universo de las películas, en tanto, se destacan con varias nominaciones largometrajes como Una batalla tras otra, con un elenco de alto perfil encabezado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro, además de Valor sentimental y Pecadores, con ocho y siete nominaciones respectivamente.

AL