Venezuela anuncia la liberación de presos y crece la expectativa por el gendarme argentino Nahuel Gallo

En un contexto de negociaciones abiertas y presión internacional creciente, el gobierno venezolano anunció este jueves la liberación de detenidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó públicamente que el régimen comenzó a avanzar con distintas excarcelaciones, un gesto que en ámbitos diplomáticos es leído como parte de una transacción en curso.

“A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, afirmó. Según precisó, “estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, y pidió que la medida sea interpretada como una “amplia intención de búsqueda de la paz” y un aporte para que la república “continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”.

El anuncio chavista se conoció luego de que el propio Donald Trump confirmara que se iba a cerrar El Helicoide, que sería un emblemático centro de detención y tortura. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 806 presos por razones políticas, de ellos 175 militares. Y en ese total estarían los argentinos Nahuel Gallo y German Giulianni.

Justamente el mensaje oficial de liberación de presos encendió alarmas sobre la situación del gendarme argentino detenido desde diciembre de 2024. En un escenario de creciente presión internacional sobre el chavismo, Trump intensificó sus reclamos hacia el gobierno venezolano que encabeza Delcy Rodríguez. En paralelo, una fuente extraoficial al tanto de la administración chavista aseguró a elDiarioAR sobre movimientos internos que podrían anticipar un nuevo escenario.

Según esa versión, Gallo habría sido trasladado en las últimas horas desde la cárcel de El Rodeo, donde permanecía detenido desde hace varios meses, hacia otro establecimiento penitenciario “más seguro”, según apuntó la fuente. Gallo fue detenido bajo el régimen de Maduro acusado de “terrorismo” y “complot”.

El episodio reactivó este jueves una hipótesis que circula desde hace semanas en ámbitos diplomáticos y jurídicos: la posibilidad de que Nahuel Gallo sea incluido en un eventual “paquete de intercambio de presos” que Estados Unidos negocie con Venezuela. Se trata de un mecanismo ya utilizado en otras oportunidades, que vuelve a ganar fuerza en momentos en que Washington endurece su presión política y exige gestos concretos de Caracas.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela desde Colombia con el objetivo de visitar a su pareja y a sus hijos, que en ese momento se encontraban en ese país y hoy residen en la Argentina. Desde su arresto permanece completamente incomunicado, sin contacto con su familia ni con representación legal independiente. En ese marco, la posibilidad de su liberación quedó atada casi exclusivamente a gestiones diplomáticas de alto nivel, con el Gobierno argentino depositando expectativas en la intermediación estadounidense.

Sobre el otro argentino, el abogado German Giulianni también hubo novedades recientes: el abogado en Colombia y Venezuela Zair Mundaray denunció en sus redes sociales que fue trasladado el 21 de diciembre de 2025 desde el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional en Caracas, hacia el internado judicial Yare 2. “Se encuentra secuestrado en Venezuela acusado de supuesta conspiración, sin prueba alguna y sin que se le permita defenderse. Actualmente está en situación de aislamiento junto a otros 19 detenidos que fueron trasladados junto a él”, escribió ayer Mundaray en sus redes.

