Venezuela libera a un “número importante” de presos para “consolidar la convivencia”, cinco de ellos españoles

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros —sin precisar la cifra, que se detallará “en las próximas horas”—, como un gesto unilateral para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmó en un comunicado que cinco españoles, una de ellas con doble nacionalidad, fueron liberados. José Manuel Albares confirmó a elDiario.es que la hispanovenezolana es Rocía San Miguel y en una entrevista en RNE aclaró la identidad del resto: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona.

“Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela”, aseguró Pedro Sánchez. En una publicación en X, en la que compartió el comunicado de Exteriores, el presidente del Gobierno escribió que la liberación “es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconcialiación entre los venezolanos”.

El lendahakari Imanol Pradales confirmó también las liberaciones de Martínez Adasme y Basoa “tras más de un año y medio detenidos injustamente”. “Ambos se encuentran bien y han sido liberados, una noticia que devuelve la tranquilidad a sus familias”, asegurado en una publicación en X. “Desde Euskadi seguiremos reclamando siempre el respeto a la legalidad internacional”.

Martínez Adasne y Basoa habían sido detenidos en octubre de 2024 acusados de estar implicados en un plan para llevar a cabo actos “terroristas” contra Nicolás Maduro. Venzuela aseguró entonces que ambos tenían “vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una información el Gobierno español negó.

En la operación en la que se detuvo a los dos ciudadanos vascos también fueron arrestados dos estaodunidenses, otro ciudadano checo y una venezolana. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó entonces que ambos se encontraban cerca del aeropuerto de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (al sur del país, en la frontera con Colombia y Brasil), “en situación irregular” y “tomando fotos”, así como que portaban armas que iban a ser utilizadas para “acometer acciones fascistas”.

Antes de conocerse la detención, en septiembre de 2024, familiares de los dos españoles presentaron una denuncia ante la Ertzaintza para denunciar su desaparación el pasado 9 de septiembre.

En su comunicado, Exteriores aseguró que los liberados se preparan ya para viajar a España asistidos por la Embajada española en Caracas. Según recoge la agencia Europa Press, se estima que hay en torno a una veintena de españoles encarcelados en el país caribeño, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen doble nacionalidad.

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, ha asegurado Exteriores. Albares, según el Ministerio, ha podido hablar con los ciudadanos liberados.

Horas antes del comunicado, el ministro había confirmado la liberación de los presos en Venezuela y había anunciado ya que había españoles entre ellos. “Espero que en muy poco tiempo podamos emitir un comunicado oficial con toda la información y el número exacto”, dijo en una entrevista en Malas Lenguas (TVE).

Mediación de Zapatero, Lula da Silva y Qatar

Rodríguez agradeció la mediación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al reino de Qatar y “especialmente” a las instituciones del Estado. Todos, ellos, asegura, “siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho” a la “vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”.

El presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez aseguró que la liberación no distingue “entre tinte político, religioso, económico y social”: “Todas y todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno”. Además, precisó el proceso de excarcelación “está ocurriendo desde este mismo momento”.

Esta decisión se produce cinco días después del ataque ilegal de Estados Unidos a Venezuela, en el que murieron al menos 100 personas, según el ministro de Interior y número dos del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, quien señaló que fallecieron “personas que nada tenían que ver con el conflicto”, entre ellas “mujeres y niños”.

La injerencia de Estados Unidos en Venezuela tras la caída de Maduro tiene una doble vertiente: tanto política como económica. La Casa Blanca admitió el miércoles que, “obviamente”, mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Asimismo, a través del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, avisó de que controlará la venta del petróleo venezolano por un tiempo “indefinido” y depositará el dinero obtenido en estas transacciones en cuentas controladas por Washington.