Ezeiza suspenderá operaciones este viernes por trabajos preventivos en las pistas y se reprograman 41 vuelos

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini quedará este viernes temporalmente inhabilitado para operaciones debido a la realización de tareas de mantenimiento en las pistas.

El cierre está previsto este viernes 9 de enero, entre las 13:55 y las 17:40, y la realización de las tareas de mantenimiento fueron programadas por razones de fuerza mayor.

Los trabajos preventivos de la pista fueron coordinados y consensuados con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, en el marco del trabajo con la comunidad aeronáutica.

Se adoptó tras una evaluación técnica, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, eje central del sistema aeronáutico.

La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas.

Las líneas aéreas que operan en la terminal fueron debidamente notificadas y participaron del análisis conjunto para definir la franja horaria de menor impacto operativo, coincidiendo en que el horario dispuesto resulta el más adecuado para minimizar la afectación a los pasajeros.

En ese marco, se verán afectados 41 vuelos, cuyas operaciones están siendo reprogramadas por las aerolíneas. Se recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y, ante dudas o consultas sobre posibles modificaciones, comunicarse directamente con su línea aérea.

Con información de Noticias Argentinas

JIB