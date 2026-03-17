“Tendré el honor de tomar Cuba”: Trump redobla la presión sobre la isla en plena asfixia energética de EE.UU.

Cuba es la siguiente en la lista de Donald Trump. No deja de repetirlo mientras asfixia al país hasta el punto de sufrir este lunes un apagón total en la isla en pleno bloqueo energético estadounidense. Pero, ¿cómo lo piensa hacer? ¿Como Irán o a Venezuela?, preguntó la Fox en el Despacho Oval este lunes al presidente de Estados Unidos.

“No puedo decírtelo”, respondió Trump: “Lo que sí puedo decirte es que están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero. No tienen petróleo. No tienen absolutamente nada. Tienen buenas tierras. Tienen hermosos paisajes, es una isla preciosa. Creo que tienen gente fantástica”.

Según publicó este lunes The New York Times, la Administración Trump busca desplazar del poder al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y derrocar a una figura clave, pero sin derrocar al modelo de Gobierno nacido de la revolución de 1959, en una operación similar a la realizada con Nicolás Maduro en Venezuela, buscando unos dirigentes tutelados desde Washington.

“Conozco a muchísima gente de Cuba que ahora están aquí y se hicieron ricos”, dijo Trump este lunes en la Casa Blanca: “Son gente muy emprendedora, muy inteligente. Hay muchísimos en Florida. Creo que Cuba, a su manera, por el turismo y todo lo demás, es una isla hermosa. Tiene un clima estupendo. No se encuentra en una zona de huracanes, lo cual es agradable. Toda mi vida he oído hablar sobre EEUU y Cuba. ¿Cuándo dará el paso Estados Unidos? Realmente creo que tendré el honor, sí, el honor, de tomar Cuba. Eso sería algo bueno. Sería un gran honor”.

¿Y qué quiere decir “tomar Cuba” para Trump? “Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberándola o tomándola bajo mi control. Creo que podría hacer lo que quisiera. ¿Quieres saber la verdad? Son una nación muy debilitada en este momento. Durante mucho tiempo tuvieron líderes muy violentos. [Fidel] Castro fue un líder muy violento, su hermano [Raúl] es un líder muy violento, extremadamente violento. Así es como gobernaban. Pero a mucha gente le gustaría regresar”.

Según publica NYT, las conversaciones entre Washington y La Habana se centran en lograr que Cuba abra gradualmente su economía a las empresas de Estados Unidos, sentando las bases para un Estado sumiso, al tiempo que se consiguen victorias políticas simbólicas que Trump pueda anunciar.

Miguel Díaz-Canel, de 65 años, es presidente de Cuba desde 2018 y ejerce también como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Le quedan dos años de su mandato presidencial. Es el primer mandatario de la isla que nació después de la revolución.

Según unas declaraciones de Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro de Cuba, en la NBC, a los ciudadanos cubanos que residen en el extranjero, en lugares como Miami, se les permitirá invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en su país natal.

El máximo responsable económico del país asegura en la entrevista que el bloqueo por parte de Estados Unidos está obstaculizando estos esfuerzos, mientras la isla lidia con una crisis energética y la presión de la Administración Trump.

“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses y con los cubanos que residen en EEUU y sus descendientes”, sostuvo Fraga durante la conversación en La Habana.

Esta entrevista se produce en un momento en que el Gobierno cubano intenta revitalizar la maltrecha economía cubana mediante una serie de reformas destinadas a crear un “entorno empresarial dinámico” para reactivar una variedad de sectores, desde el turismo y la minería, hasta la reparación y modernización de la red eléctrica.