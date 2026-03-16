Cuestionado por el manejo de la causa de $LIBRA, el fiscal Taiano dejó sin efecto la indagatoria a una periodista

La abogada y periodista Natalia Volosin informó este lunes que el fiscal federal Eduardo Taiano dejó sin efecto su citación a declarar como testigo en la causa $LIBRA, la investigación judicial que analiza el presunto vínculo entre la promoción de una criptomoneda y el entorno del presidente Javier Milei.

“Me notifican que Taiano dejó sin efecto mi declaración de mañana en $LIBRA”, escribió Volosin en su cuenta de X. En el mismo mensaje, agregó: “Espero que la misma suerte corra la infame denuncia penal que hizo Casal para apretar a mis ex colaboradores de dicha institución. Dedíquense a perseguir la corrupción. Gracias”.

La declaración de la periodista estaba prevista para este martes en los tribunales de Comodoro Py y había generado preocupación en organizaciones periodísticas, que advirtieron sobre el riesgo de que la citación derivara en presiones para revelar fuentes de información.

La controversia se desató luego de que Volosin publicara en su medio digital La Justa documentos que, según afirmó, forman parte de una prueba oficial dentro de la causa y que el fiscal había recibido meses atrás sin incorporarlos al expediente.

En declaraciones radiales y televisivas, Volosin sostuvo que Taiano contaba desde noviembre con un informe pericial clave elaborado por la Dirección de Asistencia Técnica en Investigaciones Penales (DATIP), el organismo de pericias tecnológicas de la Procuración General de la Nación.

Según explicó, el documento habría llegado al despacho del fiscal el 17 de noviembre, pero no fue incorporado al expediente durante cuatro meses. “Es como si en una causa por homicidio aparece el arma y el fiscal la guarda en un cajón”, graficó la abogada.

De acuerdo con su relato, el informe incluiría elementos relevantes para la investigación, entre ellos un borrador de contrato que mencionaría un supuesto acuerdo entre el empresario estadounidense Hayden Davis -vinculado a la criptomoneda $LIBRA- y el presidente Milei para la promoción del activo digital.

También habría registros de comunicaciones, fotografías de reuniones empresariales y una factura por 250.000 dólares vinculada a operaciones relacionadas con el lanzamiento del proyecto. Volosin sostuvo que la difusión de ese material obligó a que finalmente la Justicia incorporara la documentación al expediente y la pusiera a disposición de las partes.

El foco de la investigación

La causa $LIBRA analiza posibles vínculos financieros entre la administración nacional y empresas vinculadas a activos digitales. En particular, investiga si existió algún tipo de compromiso de promoción estatal para la criptomoneda impulsada por el empresario Hayden Davis.

Según la información difundida por la periodista, parte del material analizado incluiría un supuesto borrador de acuerdo firmado por Milei, así como comunicaciones y documentos recuperados de dispositivos electrónicos vinculados a empresarios que habrían intermediado en el negocio. El caso cobró nueva visibilidad pública luego de que esos documentos comenzaran a circular en medios y redes sociales.

Reacciones del periodismo

La citación judicial a Volosin generó rápidamente reacciones en el ámbito periodístico. La Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación y advirtió sobre un posible intento de vulnerar el secreto profesional.

La entidad sostuvo que la información difundida por la periodista “expuso un supuesto acuerdo entre el empresario Hayden Davis y el presidente Javier Milei para la promoción de la criptomoneda $LIBRA” y remarcó que de esa investigación “se desprende que el fiscal Eduardo Taiano retuvo durante meses el informe que daba cuenta del supuesto contrato”.

El documento, firmado por el presidente de la Academia, Joaquín Morales Solá, y la secretaria académica Silvia Naishtat, señaló además que el accionar judicial podría interpretarse como un intento de presionar a la periodista para revelar sus fuentes.

En la misma línea se pronunció el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que cuestionó la citación y recordó que el secreto de las fuentes periodísticas está protegido por la Constitución Nacional.

“La intención de que Volosin revele su fuente de información resulta un grave atentado a la libertad de obtener y difundir datos de interés público protegiendo a las fuentes”, advirtió la organización.

Tanto la Academia Nacional de Periodismo como FOPEA recordaron que el artículo 43 de la Constitución Nacional -incorporado en la reforma de 1994- garantiza la protección de las fuentes de información periodística. Ese principio impide que jueces o fiscales obliguen a periodistas a revelar quién les proporcionó datos obtenidos en investigaciones de interés público.

Para las organizaciones firmantes, la investigación realizada por Volosin constituye un aporte relevante para el esclarecimiento de hechos que involucran posibles irregularidades en la relación entre el Estado y actores privados.

En ese marco, reclamaron que el Poder Judicial actúe como garante de la libertad de prensa y evite medidas que puedan interpretarse como represalias contra quienes investigan casos de interés público.

CRM