Rodríguez Larreta lanzó “Metrópolis”, su nuevo espacio político para disputar el gobierno porteño

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este lunes su nuevo espacio político, Metrópolis, con el que buscará disputar las próximas elecciones en la capital y desde ahí impulsar lo que definió como una “segunda transformación” de la ciudad.

El lanzamiento se realizó a través de un video difundido en sus redes sociales, donde el actual legislador porteño planteó la necesidad de reducir las desigualdades internas de Buenos Aires.

“No hay ciudad posible en dos velocidades, con una que avance cada vez más rápida y moderna y otra cada vez más postergada”, afirmó durante el mensaje grabado frente a un auditorio.

Rodríguez Larreta sostuvo que la capital tiene condiciones para convertirse en una “gran metrópolis” orientada a la vida cotidiana de los vecinos. “Una ciudad conectada, que te devuelva el tiempo, segura para vivir, sin miedo”, señaló.

Una “segunda transformación”

En su presentación, el ex mandatario porteño planteó que la nueva etapa debería profundizar las políticas aplicadas durante su gestión entre 2015 y 2023.

“Para hacerlo falta algo más: la segunda transformación de la Ciudad de Buenos Aires, que profundice lo que ya hicimos y recupere este tiempo perdido”, sostuvo.

Según explicó, ese proceso debería comenzar en el sur de la ciudad, zona donde —dijo— persisten mayores niveles de postergación.

“Ahora le toca al sur, donde hay más postergación y donde más pegó el ajuste. Lo que hicimos no alcanzó, el contraste sigue siendo fuerte”, afirmó.

Propuestas e iniciativas

Rodríguez Larreta aseguró que el nuevo espacio cuenta con “más de cien proyectos” que, según indicó, podrían financiarse con el presupuesto de la ciudad.

Entre las iniciativas mencionó la reorganización del sistema hospitalario del sur, la implementación de un “techo verde” sobre la avenida Avenida General Paz y la construcción de 25.000 viviendas destinadas a la clase media en terrenos estatales en desuso ubicados en esa zona.

“Cuando igualamos para arriba, cuando levantamos a los que están más abajo, la ciudad entera se eleva”, sostuvo.

Su espacio en la Legislatura

Actualmente, Rodríguez Larreta integra en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el bloque Confianza y Desarrollo, conformado por seis legisladores y presidido por Emmanuel Ferrario.

El espacio también está integrado por Guadalupe Tagliaferri, Sebastián Nagata, Graciela Ocaña y Edgardo Alifraco.