Ludopatía, lobby y el “súper” RIGI: las nuevas apuestas legislativas del Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó este viernes que el Gobierno enviará en los próximos días un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso de la Nación, con iniciativas vinculadas a transparencia, regulación y desarrollo económico. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales y forma parte de la estrategia legislativa que impulsa la administración de Javier Milei.

Según detalló el funcionario, uno de los proyectos más destacados será la denominada Ley de Ludopatía, una iniciativa orientada a abordar el crecimiento de las apuestas y los problemas asociados al juego, especialmente entre jóvenes y adolescentes. El tema se instaló en los últimos meses como una de las principales preocupaciones sociales vinculadas al avance de las plataformas digitales de apuestas.

En paralelo, el Ejecutivo buscará avanzar con el llamado “Súper RIGI”, una propuesta que apunta a profundizar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La iniciativa estaría enfocada en generar mayores beneficios y herramientas para atraer capitales y potenciar proyectos de inversión en sectores estratégicos de la economía.

El paquete legislativo también incluirá una Ley de Lobby, destinada a regular la actividad de representación de intereses ante funcionarios públicos. Desde el oficialismo sostienen que la medida buscará otorgar mayor transparencia a los vínculos entre el sector privado y el Estado, en línea con los planteos de desregulación y modernización institucional promovidos por el Gobierno.

Otro de los puntos que formará parte de la agenda parlamentaria será la actualización de la normativa de Etiquetado Frontal. Aunque por el momento no se conocieron detalles específicos sobre las modificaciones propuestas, el tema ya genera expectativa debido al fuerte debate que despertó la ley desde su sanción.

Adorni comunicó las iniciativas con un breve mensaje publicado en su cuenta de X, donde enumeró los proyectos que serán enviados al Congreso y cerró con su tradicional frase: “Dios bendiga a la República Argentina”. Con ese anuncio, el Ejecutivo dejó en claro que buscará mantener activa la agenda legislativa durante las próximas semanas, en medio de las negociaciones políticas con distintos bloques parlamentarios.

JIB