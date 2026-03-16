Cristina Kirchner calificó de “farsa procesal” la causa Cuadernos y acusó a Milei por $LIBRA

Cristina Kirchner calificó este lunes de “farsa procesal” la causa Cuadernos, denunció una operación mediática detrás de la convocatoria presencial a Comodoro Py este martes y aprovechó para atacar la gestión de Javier Milei y el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió la expresidenta, que cumple arresto domiciliario en su departamento de Constitución tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. Este martes deberá dejar su domicilio para enfrentarse a una indagatoria con los jueces del tribunal.

“El show debe continuar”

Cristina apuntó directamente contra la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de convocarla a declarar de manera presencial. “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada 'Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'”, escribió. Y añadió con ironía: “Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'”.

Sobre la citación, fue escueta y desafiante: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”

En esa causa, la fiscal Fabiana León la acusa de haber liderado una asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Su abogado, Carlos Beraldi, sostiene que los cuadernos fueron manipulados y que los imputados colaboradores declararon bajo extorsión, planteos que el tribunal rechazó.

Un cuadro económico como “postal”

En la primera posdata de su mensaje, Kirchner extendió el argumento: sostuvo que ni las fotos de su traslado ni los videos alcanzarán para “ocultar las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”. Enumeró entonces una serie de indicadores que describió como síntomas de “la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal”: fábricas cerradas o tomadas, locales vacíos, inflación que según afirmó supera los dos puntos mensuales “desde hace meses”, salarios en caída libre, deudas bancarias sin precedentes desde el fin de la convertibilidad y “cada vez más gente en situación de calle”.

$LIBRA y Milei en la segunda posdata

En un segundo agregado, Kirchner se sumó a la controversia en torno a la criptomoneda $LIBRA y apuntó contra el presidente. “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase 'la moral como política de Estado', habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares”, escribió.

La mención al fiscal Taiano alude a las críticas del kirchnerismo por la velocidad con que avanza —o no avanza— esa investigación en los tribunales de Retiro.

La segunda salida desde su detención

La audiencia de este martes será la segunda vez que Kirchner abandona su domicilio desde que fue detenida el 17 de junio de 2025. La primera fue cuando debió ser internada de urgencia por una peritonitis en diciembre pasado. Al estar en arresto domiciliario, el Servicio Penitenciario Federal no interviene en el traslado: llegará a Comodoro Py en su propio auto, acompañada por su custodia, con la tobillera electrónica como único control de sus movimientos.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu autorizó el traslado por escrito el 11 de marzo pasado y estableció que debe regresar “inmediatamente” una vez finalizada la audiencia. En su entorno no estaba definido CFK hará uso de la palabra o preferirá guardar silencio, aunque se descuenta un alegato político desde el estrado.

MC