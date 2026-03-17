Mahiques consideró “grave” la filtración de documentos de la causa $LIBRA y defendió a Adorni por pedir “disculpas”

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo este lunes que resulta necesario “dejar que la Justicia investigue la causa $LIBRA”, en tanto que calificó de “muy grave” que se haya filtrado información confidencial del expediente que obra en manos del fiscal Eduardo Taiano que involucran al presidente Javier Milei por la presunta cripto estafa perpetrada el 14 de febrero del 2025.

“Que se haya filtrado es grave. Los ministerios tienen que colaborar con lo requiere el fiscal o el juez, pero lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende la cadena de custodia no está garantizada”, analizó el funcionario de Gobierno.

“No podemos garantizar que parte de este archivo haya sido manipulado”, insistió el titular de la cartera judicial en declarciones a LN+.

Según Mahiques, “hay una causa que investiga si pudo haber sido adulterado, modificado, adulterado el material o parte de lo que salió en los medios, y por otro lado se está investigando la causa $LIBRA”.

“Tenemos que dejar que la Justicia investigue la causa $LIBRA”, instó el ministro.

Recordó asimismo que el Ministerio de Justicia, cuando estaba al frente su antecesor en el cargo, Mariano Cúneo Libarona, elaboró un informe sobre la causa que entregó a la Justicia.

Por otra parte, Mahiques defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en un escándalo luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, había sido parte de la comitiva presidencial que viajó a Nueva York la semana pasada, con vuelo y estadía sin cargo en un hotel de lujo de la Gran Manzana.

“Adorni tuvo la entereza y la altura de venir y pedir disculpas. Reconoció el error y se está investigando en la Justicia si hay o no hay delito”, indicó.

Luego agregó: “Yo no soy quien para juzgarlo. Yo no me puedo poner en juez de la moral de colegas o del jefe de Gabinete”.

“Hay denuncias penales que se están investigando. Esperemos a ver qué dice la Justicia”, cerró.