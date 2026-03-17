La oposición suma presión sobre Milei por $LIBRA: busca quebrar a los aliados y llega a los damnificados en EE.UU.

El borrador del supuesto contrato por US$5.000.000 con Javier Milei que se encontró en los chats de Mauricio Novelli, el trader que funcionó como pata local del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, rompió con el triunfalismo libertario en el Congreso. En menos de 24 horas, el peronismo, la izquierda y la Coalición Cívica convocaron a una conferencia de prensa, denunciaron al fiscal Eduardo Taiano, conversaron con los abogados de los damnificados en Estados Unidos y comenzaron a limar al ecosistema oficialista con el objetivo de romper la red de alianzas de Milei en la Cámara de Diputados.

“Hay que dejar de criticar tanto a Santiago (Caputo) que lo vamos a necesitar”, ironizó una diputada del peronismo, poco después de que terminara la conferencia de prensa opositora de este lunes por la tarde. Los diputados opositores reaccionaron poco después de que se sucedieran varias revelaciones mediáticas en los últimos días: el diario La Nación detalló los contactos entre Milei y Novelli del 14 de febrero de 2025 y El Destape reveló un archivo que daba cuenta de que Hayden Davis, el creador de la cripto $LIBRA, habría acordado con Novelli el pago de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei. Entonces los legisladorres se reunieron en un zoom el domingo a la noche, plantearon los pasos a seguir y comenzaron con el verdadero desafío: conseguir los votos para instalar el tema en el Congreso.

La oposición apuesta a utilizar las últimas revelaciones del criptoescándalo como ariete para cambiar el clima en el Congreso. El objetivo enunciado es interpelar al presidente y Karina Milei, así como a Santiago Caputo y Damian Reidel, el ex titular de Nucleoeléctrica que fue desplazado luego de que estallara el escándalo por sobreprecios en la empresa estatal, para que den explicaciones en la Cámara de Diputados sobre el trasfondo de la difusión de la cripto $LIBRA el 14 de febrero.

El objetivo real, sin embargo, es otro: mantener el tema en agenda, aún a conciencia de que cuesta instalarlo en la sociedad, y utilizarlo para romper el blindaje legislativo que Milei construyó tras las elecciones de octubre.

Por eso el chiste: en la oposición apuestan a explotar el internismo furioso del Gobierno –con sus aliados y sus propios funcionarios– para sumar adhesiones. Quieren dejar servida en bandeja de plata una vendetta a quien quiera tomarla. En el caso de Caputo, quien es sospechado en el karinismo de haber filtrado el video de Manuel Adorni subiéndose a un avión privado para viajar a Punta del Este, el interés está puesto en sus aliados en el Congreso. Es decir, el MID y el PRO.

El MID, que lidera Oscar Zago, está enojado con Karina porque Pilar Ramírez le “robó” una legisladora porteña, Sandra Rey. Alineados detrás del Gobierno desde la victoria electoral, el MID tiene una relación ambivalente con el oficialismo y aprovecha, cuando puede, para diferenciarse. El caso $LIBRA es uno de ellos: el MID, al principio, acompañó la creación de la comisión investigadora, pero luego se plegó a la estrategia de bloqueo del oficialismo. Ahora, en cambio, vuelve a utilizar el tema como munición contra el Gobierno.

El MID juega en equipo con Cristian Ritondo, jefe de bancada del PRO que mantiene un vínculo cercano con Caputo. “Es quien apostó al caballo perdedor”, ironizan sus ex compañeros que hicieron el pase a LLA, marcando la diferencia con Diego Santilli, quien se acercó desde un principio a la secretaria de la Presidencia y hoy apuesta a convertirse en el candidato a gobernador bonaerense de Milei. Ritondo, sin embargo, alinea la estrategia legislativa con Mauricio Macri y en la oposición están a la expectativa del momento en el que el ex presidente pretenda vengarse de los Milei.

“El PRO es difícil, acá a los que hay que convencer es a los gobernadores”, advierte, en cambio, otro de los diputados opositores que está trabajando en la avanzada legislativa. Si bien desde las elecciones de octubre los gobernadores se han plegado a la agenda del Ejecutivo, la oposición tiene expectativa de que, después del Mundial, empiecen a mostrar interés en diferenciarse de cara a las elecciones. Y ahí es cuando apostarán a intervenir para meter cuña.

La apuesta de la oposición es de largo aliento. Saben que, de momento, no tienen los votos para avanzar con la interpelación de los funcionarios o para reactivar la comisión investigadora (otro de los objetivos de la oposición, así como el apartamiento de Taiano de la causa por “encubrimiento”). Pero están cerca: según contabilizan, con optimismo, en la oposición, cuentan con una base de 124 votos para avanzar con la agenda $LIBRA en la Cámara de Diputados. Es decir, están a solo 5 votos de conseguir quórum.

Este poroteo preliminar incluye al peronismo, la izquierda, los radicales de Provincias Unidas y el pichettismo. Para llegar al número y romper la red de alianzas del Gobierno, sin embargo, necesitarán de algunos gobernadores aliados y los ex oficialistas ahora alineados (como el MID, Lourdes Arrieta o algunos PRO).

“Estamos hablando con todos, pero es difícil de romper”, admite una dirigenta opositora, quien, en las últimas horas, estuvo recibiendo llamados del estudio de abogados de Estados Unidos que está trabajando con los damnificados norteamericanos de la caída de la criptomoneda $LIBRA. La filtración del supuesto contrato con Milei que se encontró en los chats de Novelli tuvo repercusión en EE.UU., y algunos querellantes comenzaron a ahondar en el trabajo que la comisión investigadora realizó el año pasado.

El informe elaborado por la comisión no incluye las conversaciones de Novelli, que Taiano se negó a mostrar –así como cualquier otra prueba que la comisión le solicitó–, pero sí tiene algunas coincidencias con lo que el cruce de llamadas entre Novelli, Milei y Karina demostró después. Ahí aparece la sincronización previa al lanzamiento de la criptomoneda que barre con el argumento inicial de Milei de que se enteró del contrato del token de manera casual. Ese es el hilo que la oposición pretende tirar.

“Cuando decimos que vamos a presentar proyecto es un llamado dirigido al resto de los bloques para que se pronuncien. ¿Van a contribuir para tener número y votar alguna de estas iniciativas? La pelota está del lado de ellos”, advirtió Juan Marino, quien ofició de secretario de la comisión investigadora, al final de la conferencia de prensa.

MCM/MC