El oficialismo espera destrabar la parálisis del Congreso luego del examen de Adorni

“Ahora no, después de lo de Adorni”. En un Congreso paralizado por culpa de la caída de la imagen de Javier Milei, el oficialismo le prende una vela al informe de gestión que brindará Manuel Adorni este miércoles. Esperan que la sesión, que contará con la presencia del Presidente, cierre la etapa de empantanamiento que se apoderó del Congreso desde que estalló el escándalo por las propiedades y viajes del jefe de Gabinete. Los aliados rechazan las leyes, retacean el quórum y piden cambios: la mayoría estival, con la que Milei logró aprobar la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares, se empantanó. Y el Gobierno espera que, tras el descargo del miércoles, pueda volver a aparecer.

Patricia Bullrich no es tan optimista. La jefa del oficialismo en el Senado ya empezó a advertir que la reforma electoral, la única prioridad del Gobierno para lo que resta de 2026, no tiene los votos para ser aprobada en el Senado. Es una novedad: desde enero que Bullrich viene presumiendo una mayoría que, con ayuda de un sector del peronismo, le permitía coquetear con los dos tercios del Senado.

El PRO y la UCR, sin embargo, empezaron a poner sus peros. No quieren una eliminación de las PASO sin una alternativa que permita dirimir las internas –ambos aliados esperan poder usarla como herramienta para negociar con Karina Milei si la imagen del Gobierno sigue cayendo– y la estrategia de incluir el proyecto de Ficha Limpa a modo de anzuelo no parece surtir efecto. La mayoría recuerda todavía cuando, hace un año, el Senado rechazó la Ficha Limpia de Silvia Lospennato por un viraje de último momento de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Dos aliados del Gobierno que, pese a que Milei siempre negó, torcieron su voto de común acuerdo con el oficialismo.

Pero no solo los radicales y macristas ofrecen resistencia, también los provinciales. El tucumano Osvaldo Jaldo anunció su rechazo a la eliminación de las PASO y dejó, así, a Bullrich casi sin aliados a donde ir a buscar los votos. “El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en lo político electoral. Y en esto vamos a tener diferencias profundas”, afirmó el gobernador de Tucumán, quien, desde las elecciones de octubre, venía moviéndose como un fiel aliado del Gobierno.

La reforma electoral, que además incluye un avance en la privatización del financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, está trabada. No es la única iniciativa que arrastra ese mismo problema: la nueva ley de discapacidad, que disminuye la cantidad de pensiones y elimina el nomenclador que establece el valor de las prestaciones para todas las obras sociales y prepagas, no cuaja entre los aliados. Tampoco la nueva ley de financiamiento universitario. El Congreso ya sancionó dos leyes que obligan a Milei a indexar las partidas y salarios y, pese a que la Justicia lo obligó a que las cumpla, el Gobierno solo las ejecuta parcialmente.

Más sorpresivo, sin embargo, fue la resistencia de los radicales a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger que modifica varias leyes: la de Tierras, eliminando los topes para aquellos inversores extranjeros que quieran comprar tierras nacionales; la de Manejo del Fuego, derogando la prohibición de producir sobre la tierra incendiadas durante 30 años; y la de Integración Socio Urbana, eliminando la prohibición de desalojos en barrios populares.

El bloque radical, que lidera Eduardo Vischi, se reunió con Bullrich la semana pasada y le propuso varias modificaciones. El objetivo de la senadora libertaria era avanzar con la media sanción durante esta semana, pero la resistencia de los radicales y el informe de Adorni cambiaron los planes.

Hasta la agenda judicial amenaza con empantanarse. El Gobierno lleva presentados 97 pliegos para cubrir las más de 200 vacantes judiciales, entre los que se encuentran fueros federales y del interior del país, así como el de algunos jueces que están en edad de jubilarse y para los que el Ejecutivo pide su continuidad por cinco años más. El caso más resonante es el de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia y uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido, pero no es el único.

En el listado está también Víctor Arturo Pesino, el juez que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de 80 artículos de la reforma laboral. El fallo se publicó la semana pasada y, menos de 24 horas después, el Gobierno correspondió enviando su pliego para que pudiera ser juez durante cinco años más. Otra es Matilde Ballerini, la jueza de la Cámara Comercial que favoreció a Mauricio Macri en la causa de la quiebra del Correo.

Hay, además, familiares de magistrados, como Emilio Rosatti, el hijo del juez de la Corte Suprema, y Ana María Cristina Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que está a cargo de la causa $LIBRA. Según un relevamiento realizado por un conjunto de organismos de derechos humanos –como el CELS, INECIP y ACIJ– el 70% de las propuestas son hombres y el 73% proviene de cargos en el Poder Judicial.

El jueves, el Senado retomará la agenda de audiencias. Y, si bien Bullrich cuenta con votos del peronismo y las fuerzas provinciales para acompañar los pliegos, el escándalo Adorni complejiza la posibilidad de convocar una sesión.

Adornipallooza

La oposición está preparada. El jefe de Gabinete dará, primero, un discurso de una hora sobre los lineamientos de la gestión y, luego se someterá a las preguntas de los diputados de la oposición. La gran apuesta de LLA es que, en el calor de los cuestionamientos por sus propiedades, el caso $LIBRA, los viajes al exterior o las denuncias de coimas en las ANDIS, Adorni pueda levantar e irse. Como hizo Guillermo Francos cuando habló por última vez como jefe de Gabinete frente al Senado el año pasado.

Concientes de esta estrategia, los principales bloques opositores –el peronismo, la Coalición Cívica, el pichettismo y el radicalismo de Provincias Unidas– se reunieron el lunes por la tarde para diseñar un plan de trabajo. “El objetivo es mantener la sesión todo lo que pueda y evitar darle argumentos al tipo para que se vaya”, explicó uno de los diputados que participó del Zoom.

La oposición pretende llegar al recinto con los temas organizados y distribuidos. Los primeros en preguntar serán los bloques más chicos y los últimos los más grandes, por lo que la apuesta es organizarse también en la instancia de las repreguntas. El peronismo, además, insiste en incluir los temas de la agenda social: crisis en el PAMI, índice de desempleo, cierre de industrias, aumento en la morosidad y distribución de medicamentos.

Adorni, por si acaso, irá preparado. Ayer fue a la Cámara de Diputados a practicar su discurso en el recinto, cuando no había nadie. Un ensayo antes del show.

MCM/CRM