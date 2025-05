La misteriosa caída de ficha limpia y el impacto en el Gobierno, Cristina Kirchner y el PRO

Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en contra de la ley de ficha limpia y el tablero político quedó patas para arriba. La bancada peronista abrazándose dentro del recinto, el gesto de sorpresa de la vice Victoria Villarruel, y el rostro de incredulidad y pavor en la pantalla de TN de la macrista Silvia Lospennato fueron postales que revelan que la sesión de ayer fue tan espectacular como ejemplificadora de que el juego de la política a veces tiene misterios que ni sus propios jugadores pueden descifrar. “Creo que nunca nos vamos a enterar del todo qué pasó, lo que está claro es que esto beneficia a Cristina Kirchner, la pone en posición de polarizar con Javier Milei, y le pega de lleno a Mauricio Macri”, analizó esta mañana una senadora que votó a favor de la norma.

El rechazo de la ficha limpia deja en el aire dos preguntas concretas: qué pasó en el Senado y qué puede pasar hacia adelante, justo en un año electoral donde la expresidenta coquetea con volver a tener una participación. Si bucear en las causas es meterse en terreno fangoso, imaginar las consecuencias lleva al plano de las conjeturas, pero ambas operaciones son válidas a partir de entender cómo queda configurado el sistema político.

Qué pasó

La votación de ficha limpia se definió en la última media hora de una sesión larguísima, en la que casi todos los senadores se anotaron para hablar. Ganar tiempo es una práctica habitual para aceitar la “rosca” política. Como publicó elDiarioAR, la bancada de Unión por la Patria sabía aproximadamente desde las 16 que los misioneros votarían en contra y que la ley se caería. La votación fue cerca de las 22. Lo que queda en el aire es si en esas horas intermedias el mandamás misionero Carlos Rovira movió sus fichas de un lado del tablero al otro por pedido explícito de Karina Milei-Santiago Caputo o por acuerdo con el peronismo.

La línea Misiones-Casa Rosada es la que principalmente explica el resultado, según entienden varias fuentes del Senado. Una señal en ese sentido es cómo desembarcó La Libertad Avanza en la provincia del NOA: pidiendo permiso. A principios del 2024, Guillermo Francos y Lule Menem –el armador de El Jefe en las provincias– viajaron a la provincia para hacer las paces con el poder local que representa históricamente el rovirismo. Ese acuerdo valió algunas votaciones clave a favor del Gobierno, como la ley Bases, las frustradas nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y el rechazo a la creación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.

La idea de un pacto subterráneo choca con la “explicación oficial” que ensayó LLA, de la cual Milei se encargó de dejar expuesta mostrándose indignado por el resultado. Por lo bajo, el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, llegó a jurarle a los suyos que él no hizo ninguna llamada hacia los misioneros. Esa idea, sin embargo, no obtura la posibilidad –que es la que más creen en la Cámara alta– de que la negociación en realidad se cosió en Casa Rosada. Ahí las miradas apuntan a la dupla Karina-Santiago Caputo.

“El Gobierno la necesita a Cristina sí o sí en la cancha porque gran parte del votante de Milei no es a favor de él, sino en contra del kirchnerimo; y si la dejan afuera es un arma de doble filo”, analizó un peronista que camina a diario el Senado.

En los últimos días, Atauche se paseó por distintos despachos y medios diciendo que no estaban los votos para aprobar la ley y varias veces quiso posponer la sesión de ayer –como ya había anticipado elDiarioAR–. Su último manotazo fue proponer que los que estaban de acuerdo se comprometan públicamente en Balcarce 50. “Si el Gobierno lo hizo tuvo una capacidad increíble de que no se le filtre durante varios días, lo cual me da qué dudar”, entendió un legislador consultado por estas horas.

Otra explicación que ofrecieron algunas fuentes fue la de un pacto “de impunidad” tejido por el peronismo-kirchnerismo. Es lo que salió a ventilar el PRO para pasar el trago amargo. En la tesis de que “fue el peronismo”, a su vez hay varias subtramas: desde una ruptura de la relación Rovira-Milei a un protagonismo sorpresivo de Sergio Massa.

“Rovira se cruzó por el tema de candidaturas en Misiones y el armado de Karina”, señalaron en un despacho de LLA en el Senado. Esa teoría estaría abonada con las sospechas de corrupción que saltaron en los últimos días por una supuesta “caja paralela libertaria” con aportes de funcionarios del ANSES y PAMI a quienes les habrían exigido un retorno del 10% de sus sueldos. Lo mismo pasó en otros distritos como Chaco o La Plata, aunque en la Justicia esas denuncias mediáticas aún avanzaron muy poco.

Pero en el kirchnerismo aseguran que la votación estaba perdida de antemano. Al menos cuatro senadores de UP así lo suponían hasta una hora antes del resultado final. Una fuente apuntó que Cristina había recibido temprano en el Instituto Patria a José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, que le dijeron que la definición era la derrota. A lo sumo se podía esperar incorporar cambios de último momento en el texto para que el proyecto vuelva a comisión y luego a Diputados para ganar tiempo. Horas después ellos fueron los que le avisaron a la exmandataria que los misioneros se habían dado vuelta.

Una fuente que opera en todo el campo del PJ precisó que detrás de escena movió los hilos Massa. “Si no fuese porque Sergio cultivó el vínculo con los misioneros, Cristina hoy estaba proscripta. Es un vínculo histórico”, lanzó el operador, que recordó que el tigrense cerró con Rovira cuando era candidato presidencial. Esa línea dejaría expuesta a la expresidenta, que dejó su suerte en otras manos: “Todo fue gracias a los cafés que Massa nunca dejó de tomarse con los anti-Cristina y hay una sobrestimación de ella hacia al Gobierno”, insistió esa voz consultada.

Qué puede pasar

La caída de ficha limpia deja al desamparo al PRO, que siempre levantó el proyecto como bandera política. En ese sentido, el rostro de Lospennato anoche en TV fue más que elocuente. Su propia campaña para las elecciones porteñas –en las que enfrenta, entre otros, al vocero presidencial Manuel Adorni– la hizo con carteles apelando a la ficha limpia.

Indirectamente, además, podría haber consecuencias en la relación Macri-Milei, porque el expresidente queda muy desdibujado y su partido está a tiro de los libertarios: el resultado de los comicios en CABA definirá los términos y condiciones del acuerdo en la provincia de Buenos Aires. “Tal vez después de estos dos fines de semana de elecciones veremos a quién le sirvió más lo que pasó Yo esperaría. Lospennato tirándole a Adorni este tema los últimos días de campaña puede hacer algún daño”, entendieron en una trinchera de LLA.

En el PRO acusaron recibo: “A Mauricio lo debe haber destruído, le pega de lleno”, apuntó una fuente que tiene voto en la bancada amarilla, que entendió que el expresidente “apuró” la votación porque le convenía electoralmente a Lospennato.

Podría haber consecuencias sobre el acuerdo con los libertarios en PBA, donde articulan Cristian Ritondo y Diego Santilli: “Si voltear ficha limpia fue una jugada magistral de Santiago Caputo, ellos van a pensar que estos tipos fuman bajo el agua y se van a querer saltar ya”, dijo la fuente.

Si ficha limpia salía el PRO iba a competir con el Gobierno la autoría del proyecto. “Era un triunfo de todo Juntos por el Cambio”, señaló una voz ex-cambiemita. Esta mañana post-sesión Lospennato salió muy fuerte a cargar contra Milei y Adorni hizo una conferencia en Casa Rosada donde dijo que hubo “impericia” del PRO. Ambos bandos se disputan el electorado porteño de derecha.

Sin ley, ahora los más acérrimos rivales de Cristina Kirchner miran a la Corte Suprema, que tiene que definir aún la validez de la condena en segunda instancia de la causa Vialidad. Esa definición judicial podría sellar la suerte de la expresidenta, pero otra vez está atravesada por intereses cruzados.

Según recogió este medio de fuentes judiciales, la relación entre Horacio Rosatti y el Gobierno no quedó de la mejor manera desde que Milei quiso meter por la ventana a dos jueces que luego fueron rechazados por el Senado. En ese marco de fragilidad, Ricardo Lorenzetti dijo la semana pasada que el máximo tribunal “debería” fallar pronto sobre la situación de CFK, y ella lo recusó. Otra vez el juego de la política y sus misterios que ni sus propios jugadores terminan de descifrar del todo.

