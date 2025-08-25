Día del Peluquero: ¿por qué se celebra cada 25 de agosto?

El 25 de agosto es una fecha especial en el calendario para muchos, ya que se celebra el Día del Peluquero, un homenaje a una profesión que ha dejado una marca indeleble en la historia y en la sociedad.

¿Por qué se celebra el Día del Peluquero?

Esta conmemoración tiene sus raíces en la Francia medieval, durante el reinado de Luis IX (1214-1270), también conocido como San Luis. El rey, en un gesto de reconocimiento y respeto, nombró caballero a uno de los peluqueros que servía en su corte.

Este acto fue más que un simple título; representó un reconocimiento al valor y la habilidad de quienes se dedicaban a embellecer a la realeza. Este evento fue significativo, ya que permitió que los peluqueros adquirieran mayor prestigio y fueran considerados una parte esencial en la jerarquía social. Hoy en día, la figura del peluquero sigue siendo fundamental.

Otro de los antecedentes de esta profesión se remonta a la antigua Grecia y Egipto

En la cultura egipcia se consideraba el cabello como un elemento fundamental de la belleza física por su función social y religiosa. En ese entonces, su cuidado estaban en manos de los esclavos.

Por otro lado, los griegos convirtieron el culto de la belleza como una pieza indispensable en la cultura, ya que se destacaba por la elaboración de peinados y melenas largas, con rizos y ondas, estos elementos se pueden ver reflejados en los monumentos históricos o estatuas.

