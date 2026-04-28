El ataque de la cena de corresponsales pone en la mira las políticas de seguridad de la Casa Blanca

La Casa Blanca insiste en que la seguridad no falló el sábado pasado. Pero nada más ocurrir el ataque en el hotel de la cena de corresponsales, en la que estaba presente el presidente de EE.UU., el propio Donald Trump publicó en sus redes sociales que el incidente demostraba la necesidad del salón de gala que está construyendo en la Casa Blanca sin supervisión alguna.

“Este suceso nunca habría ocurrido si se hubiera contado con el salón de máxima seguridad militar que se está construyendo actualmente en la Casa Blanca”, dijo el presidente de EE.UU. después del ataque frustrado de Cole Thomas Allen en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, este sábado por la noche en el hotel Washington Hilton.

Este lunes, tanto el fiscal general interino, Todd Blanche, como el director del FBI, Kash Patel, defendieron el despliegue de seguridad. Sin embargo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, va a convocar esta semana una reunión para revisar las medidas de protección del presidente de EE.UU., según informó la Casa Blanca.

La fuente afirma que Trump y su equipo consideraban que el Servicio Secreto había realizado un trabajo excelente, pero que Wiles celebraría una reunión en la que también participaría el Departamento de Seguridad Nacional para estudiar opciones de seguridad adicionales para los grandes actos previstos en los próximos meses, como la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense.

Cuando tantos altos funcionarios se reúnen en un mismo lugar para actos oficiales, como una toma de posesión o el discurso sobre el estado de la Unión, el secretario de Seguridad Nacional suele encargar al Servicio Secreto la coordinación de toda la seguridad mediante una designación formal conocida como “Evento Nacional de Seguridad Especial”.

Sin embargo, no hubo tal designación el sábado por la noche en un acto al que también asistieron miles de periodistas y otros miembros del Gobierno, según publica The Washington Post.

Uno de los principales referentes MAGA, Jack Posbiec, publicaba en X: “Una terrible grieta de seguridad en la cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, un fracaso indescriptible. Nadie debería poder acercarse con un arma al presidente, al Gabinete ni a un evento de tal relevancia como este. Los intentos de asesinato se repiten una y otra vez”.

El acusado, Cole Tomas Allen, de 31 años, escribió una declaración en la que afirmaba que quería atacar a miembros de la Administración Trump y se burlaba de lo que calificaba de laxitud en la seguridad del hotel. Según el texto, agentes iraníes podrían haber introducido fácilmente armas más peligrosas en el recinto.

“Lo primero que noté al entrar en el hotel fue la sensación de arrogancia, entré con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que pueda ser una amenaza”, escribió: “La seguridad del evento está toda afuera, centrada en los manifestantes y en los que llegan en ese momento, porque al parecer nadie pensó en lo que pasaría si alguien se registraba el día anterior. Este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo realmente competente. Es como si, si fuera un agente iraní, en lugar de un ciudadano estadounidense, hubiera podido traer aquí una maldita Ma Deuce [ametralladora] y nadie se hubiera dado cuenta de nada. Es realmente una locura”.

Según Blanche, “las fuerzas de seguridad no fallaron. Hicieron exactamente lo que se les había enseñado. No fue un accidente. Fue el resultado, como ahora sabemos, de una preparación minuciosa, pero los hombres y mujeres que nos protegieron aquella noche eran profesionales bien formados y tenían un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho”.

Lo que sí que es cierto es que está habiendo mucho debate en los medios estadounidenses sobre la capacidad de Allen para llegar por unas escaleras hasta el lugar donde se encontraban reunidas miles de personas, entre ellas el presidente, el vicepresidente y otros miembros del gabinete.

Y lo que argumenta el fiscal general es que había cientos de agentes federales entre el sospechoso y el presidente, y que fue detenido en un piso diferente al del salón en el que se celebraba la cena, que estaba en un piso más bajo.

Según las investigaciones, el sospechoso corre a toda velocidad para saltarse el control de seguridad y, entonces, los agentes oyen un disparo, que impacta en un agente con chaleco antibalas, y es ese mismo agente quien saca su arma de servicio y dispara contra el sospechoso. Allen no fue alcanzado, pero parece que en ese momento fue cuando cayó al suelo y fue arrestado.

Este lunes se produjo la vista de cargos para Allen, y la Fiscalía lo está acusando de intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, transporte de un arma de fuego y munición en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito grave; y disparo de un arma de fuego durante un delito violento.

Reconstrucción de los hechos

En la declaración jurada del FBI registrada este lunes ante el tribunal, se relata que en torno al 6 de abril de 2026, Allen realizó una reserva en el hotel Washington Hilton para tres noches, del 24 al 26 de abril de 2026; que alrededor del 21 de abril, viajó en tren desde su domicilio, cerca de Los Ángeles (California), hasta Chicago (Illinois). Allen llegó a Chicago alrededor del 23 de abril de 2026, y ese mismo día subió a un tren en Chicago, Illinois, que llegó a Washington, D.C. el 24 de abril de 2026, aproximadamente a la 1:00 pm.

Unas horas más tarde, el 24 de abril de 2026, Allen se registró en una habitación del hotel Washington Hilton, situado en el 1919 de Connecticut Avenue, NW, aproximadamente a las 3:00 pm. Allen pasó allí la noche, explica la declaración jurada.

La cena, el 25 de abril, estaba programada para ser retransmitida por la televisión a partir de las 8:00 pm. Trump llegó a la cena aproximadamente a las 8:00 pm, acompañado por la primera dama, Melania Trump. La cena se celebraba en un salón de gala situado en la planta Concourse del hotel Washington Hilton.

Aproximadamente a las 8:40 pm, relata la declaración del FBI, Allen se acercó a un control de seguridad en la planta Terrace del hotel que conducía al lugar de la cena y pasó corriendo por el detector de metales con un arma larga en la mano. “Al hacerlo, el personal del Servicio Secreto de los Estados Unidos asignado al control de seguridad oyó un fuerte disparo”, dice el texto: “El agente V.G. del Servicio Secreto de los Estados Unidos recibió un disparo en el pecho; el agente V.G. llevaba puesto un chaleco antibalas en ese momento. Desenfundó su arma de servicio y disparó varias veces contra Allen, quien cayó al suelo y sufrió heridas leves, pero no resultó herido de bala. Posteriormente, Allen fue detenido”.

En el momento de su detención, Allen llevaba consigo una escopeta del calibre 12 y una pistola Rock Island Armory 1911 del calibre 38, según la declaración jurada: “Como parte de esta investigación, las fuerzas policiales revisaron los registros de transacciones de armas de fuego procedentes de California y de bases de datos federales, que mostraron que, alrededor del 17 de agosto de 2025, Allen compró una escopeta del calibre 12 a un comerciante de armas de fuego en una ciudad de California, y que, alrededor del 6 de octubre de 2023, Allen compró una pistola semiautomática del calibre .38 a un comerciante de armas de fuego en otra ciudad de California”.

“Según los números de serie que figuran en los registros de la base de datos, estas dos armas de fuego son las mismas que Allen poseía y/o disparó en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026”, según el documento del FBI.

Allen fue trasladado al Hospital de la Universidad de Howard por heridas leves y, desde entonces, quedó bajo custodia.

Poco antes de las 20:40 horas del 25 de abril, Allen envió un correo electrónico a miembros de su familia y a un antiguo empleador explicando las acciones que estaba a punto de llevar a cabo. El correo electrónico, del que las fuerzas policiales obtuvieron una copia de uno de los destinatarios, decía: “Ojalá hubiera podido decir algo antes, pero hacerlo habría impedido que todo esto fuera posible. Mis más sinceras disculpas por todos los problemas que causé. (envío programado)-Cole”.

Adjunto al correo había un archivo .txt titulado “Disculpa y explicación”, que decía: “¡Hola a todos! Puede que hoy haya dado una sorpresa a mucha gente. Permítanme comenzar pidiendo disculpas a todos aquellos cuya confianza traicioné. Pido disculpas a mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para 'Most Wanted'. Pido perdón a mis colegas y alumnos por decir que tenía una emergencia personal (para cuando alguien lea esto, probablemente SÍ necesite ir a urgencias, pero difícilmente puedo decir que no sea una situación autoinfligida). Pido perdón a todas las personas con las que viajé, a todos los trabajadores que llevaron mi equipaje y a todas las demás personas no involucradas en el hotel a las que puse en peligro simplemente por estar cerca. Pido perdón a todas las personas que sufrieron abusos o fueron asesinadas antes de esto, a todas aquellas que sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto, y a todas las que puedan seguir sufriendo después, independientemente de mi éxito o mi fracaso”.

Allen continúa. “No espero perdón, pero si hubiera visto alguna otra forma de acercarme tanto, la habría aprovechado. Una vez más, mis sinceras disculpas. Pasando a por qué hice todo esto: soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes se refleja en mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. (Bueno, para ser completamente honesto, hace mucho que ya no estaba dispuesto, pero esta es la primera oportunidad real que tuve de hacer algo al respecto). Ya que estoy hablando de esto, también repasaré mis reglas de combate previstas (probablemente en un formato terrible, pero no soy militar, así que qué le vamos a hacer). Funcionarios de la Administración (sin incluir al Sr. Patel): son objetivos, priorizados de mayor a menor rango. Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario, y deben ser neutralizados de forma no letal si es posible (es decir, espero que lleven chalecos antibalas porque un disparo en el centro del cuerpo con escopetas deja fuera de combate a la gente que no. Seguridad del hotel: no son objetivos si es posible (es decir, a menos que me disparen); policía del Capitolio: igual que la seguridad del hotel; Guardia Nacional: igual que la seguridad del hotel; empleados del hotel: no son objetivos en absoluto; huéspedes: no son objetivos en absoluto. Para minimizar las bajas, también usaré perdigones en lugar de balas (menor penetración a través de las paredes). Aun así, atravesaría a casi todo el mundo aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (partiendo de la base de que la mayoría de la gente *eligió* asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y, por lo tanto, son cómplices), pero realmente espero que no se llegue a eso”.

Allen firmó su correo electrónico como “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen”. Allen utilizó el apodo cold force en varias cuentas suyas online, afirma el FBI.