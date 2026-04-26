Evacúan a Trump por un tiroteo durante la cena de corresponsales y detienen al atacante

Iba a ser la primera vez que Donald Trump interviniera en la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Los mismos a los que día sí y día también el presidente de EEUU insulta y desprecia. Pero, a los pocos minutos de comenzar el acto, se oyeron unos disparos y el presidente de EEUU fue escoltado por el servicio secreto fuera del salón en el que se celebraba la cena, donde todos los asistentes se tiraron al suelo por indicación del servicio secreto y los cuerpos policiales allí presentes. Un hombre ha disparado intentando acceder a la zona. Ha sido neutralizado y detenido.

“Un hombre que se abalanzaba contra un control de seguridad armado con múltiples armas fue derribado por unos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con gran rapidez”, ha explicado Donald Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca el sábado por la noche, en la que ha aplaudido “lo rápido que actuaron el Servicio Secreto y las fuerzas policiales en nombre de nuestro país; realmente hicieron un gran trabajo. Un agente recibió un disparo, pero se salvó gracias a que llevaba, obviamente, un chaleco antibalas de muy buena calidad. Le dispararon a muy corta distancia con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente. Está muy bien”.

Según Trump, “es un lobo solitario”, y el hotel “no es un edificio especialmente seguro, y no quería decir esto, pero por eso tenemos que contar con todas las medidas de seguridad que estamos planificando en la Casa Blanca. En realidad es la sala más grande, y es mucho más segura”. Las primeras informaciones señalan a Cole Thomas Allen, un profesor de California de 31 años. La investigación apunta a que el sospechoso que tenía objetivos en la Administración Trump, incluido el presidente.

“Como saben”, ha dicho el presidente de EEUU, “esta no es la primera vez en los últimos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante a asesino que me intentó matar en Butler (Pensilvania), hace menos de dos años, ya historia— y en Palm Beach, Florida. Unos meses después de eso, hemos estado a punto. De verdad que volvimos a estarlo. Pero a la luz de los acontecimientos de esta noche, pido a todos los estadounidenses que renueven su compromiso de corazón y resuelvan nuestras diferencias pacíficamente”.

Jeff Carroll, jefe interino de la Policía Metropolitana de DC, ha explicado: “Aproximadamente a las 20:36 de esta noche, un individuo irrumpió en un puesto de control del Servicio Secreto de los Estados Unidos aquí, en la zona del control de metales. Iba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Cuando irrumpió en ese puesto de control, miembros de las fuerzas del orden del Servicio Secreto de los Estados Unidos interceptaron a ese individuo. Se trata de una investigación muy preliminar en este momento”.

A partir de ahí, “las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el individuo. Sabemos que un agente de la división uniformada del Servicio Secreto de EE. UU. recibió un impacto en el chaleco. Fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento. Por el momento, el sospechoso parece estar bien. En este caso, no resultó herido por los disparos. Sin embargo, fue trasladado a un hospital local para ser evaluado de nuevo. Estamos en una fase muy temprana de la investigación”.

Janine Pirro, fiscal federal en el distrito de Columbia, ha señalado que “el acusado está siendo imputado por dos cargos: el 920, 4c, por el uso de un arma de fuego durante un delito violento, y un segundo delito en virtud del 111, que es la agresión a un agente federal con un arma peligrosa. Ahora bien, como todos ustedes saben, hubo un agente del Servicio Secreto uniformado que recibió un disparo y, afortunadamente, se encuentra bien y se recuperará. El acusado comparecerá el lunes ante el tribunal federal de distrito, pero no se equivoquen: habrá muchos más cargos basados en la información que estamos recabando en esta situación tan cambiante. Gracias”.

Las autoridades indicaron que el incidente tuvo lugar fuera del salón donde se encontraban sentados Trump y otros invitados.

“Menuda noche la que hemos vivido en Washington DC”, ha publicado en Truth Social Donald Trump: “El Servicio Secreto y las fuerzas policiales han hecho un trabajo fantástico. Han actuado con rapidez y valentía. El autor de los disparos ha sido detenido”.

En un post posterior, añadía: “Las fuerzas del orden nos han pedido que abandonemos el recinto, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato.[...] La Primera Dama, el Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfecto estado. Hablaremos con ustedes dentro de media hora. He hablado con todos los representantes a cargo del evento y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días”.

“El Servicio Secreto de los Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un tiroteo ocurrido cerca de la zona principal de control con detectores de metales en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Una persona se encuentra detenida. Aún se desconoce el estado de los implicados, y las fuerzas del orden están evaluando activamente la situación”, ha publicado Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto.

Algunas personas entre el público informaron de que habían oído lo que creían que eran entre cinco y ocho disparos. El salón de banquetes —donde cientos de periodistas destacados, celebridades y líderes nacionales esperaban las declaraciones de Trump— fue evacuado de inmediato. Miembros de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio mientras se permitía a la gente salir, pero no volver a entrar inmediatamente. La seguridad en el exterior también era extremadamente estricta.

Entre los asistentes se encontraban Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, además de muchos otros líderes de la administración Trump.

Fuera del hotel, miembros de la Guardia Nacional y otras autoridades inundaron la zona mientras los helicópteros sobrevolaban el lugar.

Por lo general, el hotel Hilton, donde se celebra la cena desde hace años, permanece abierto a los huéspedes habituales durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, y la seguridad se ha centrado normalmente en el salón de baile y no en el hotel en su conjunto, con pocos controles para las personas que no asisten a la cena en sí. En años anteriores, esto ha dado lugar a incidentes en el vestíbulo y otros espacios públicos, incluidas protestas en las que los servicios de seguridad tuvieron que intervenir para expulsar a los invitados que desplegaban pancartas u organizaban manifestaciones.