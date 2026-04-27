La Casa Blanca responsabiliza a los medios y a la izquierda del intento de atentado contra Trump en la cena de corresponsales

A medida que pasan las horas, la Casa Blanca y Donald Trump aprietan las tuercas para culpar a la oposición política y mediática del ataque frustrado en la cena de corresponsales del sábado, en Washington DC.

“Según las propias palabras del presidente, debemos renovar nuestro compromiso como país, moderar la retórica y unirnos en torno a lo que hace grande a nuestro país”, arrancó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Eso es cierto para todos los que trabajamos en esta Casa Blanca, pero también lo es para todos aquellos que tienen voz y una plataforma en todo el país, ya sea en televisión o como presentadores de podcasts. Y cuando hay personas con trastornos mentales en todo el país que escuchan esta retórica enloquecida sobre el presidente día tras día, eso les inspira a hacer locuras. Y, por desgracia, no se trata solo de los medios de comunicación. Es todo el Partido Demócrata el que trasladó a los votantes de todo el país la idea de que Donald Trump supone una amenaza existencial para la democracia, que es un fascista y que lo comparan con Hitler”, añadió.

Según Leavitt, “son declaraciones despreciables que el pueblo estadounidense lleva años consumiendo, y muchas personas con trastornos mentales se ven llevadas a creer que esas palabras son verdad y, a continuación, se sienten inspiradas a actuar en consecuencia. Tengo toda una serie de ejemplos que podemos compartir, páginas y páginas de declaraciones de importantes cargos electos del Partido Demócrata, como el congresista Hakeem Jeffries, quien este mismo mes de abril dijo que estamos en una era de máxima guerra en todas partes y en todo momento. El gobernador Josh Shapiro [Pensilvania] dijo que deben rodar cabezas dentro de la administración. El senador Alex Padilla dijo que la gente está, y cito, 'muriendo a causa del miedo y el terror provocados por la administración Trump'. La senadora Elizabeth Warren dijo que el presidente Trump está haciendo que el país parezca, y cito, 'un Estado fascista'. El senador Adam Schiff afirmó que el presidente Trump está siguiendo el manual de un dictador. [...] Podría seguir y seguir, pero, de nuevo, cuando hay personas en puestos de poder que dicen cosas como estas todos los días durante años, se está incitando a la violencia por parte de personas que ya padecen enfermedades mentales, y eso es lo que vimos contra este presidente durante demasiado tiempo”.

Leavitt afirmó que “nadie en los últimos años fue blanco de más balas y más violencia que el presidente Trump. Esta violencia política tiene su origen en una demonización sistemática de él y de sus seguidores por parte de los comentaristas; sí, por parte de los representantes electos del Partido Demócrata e incluso de algunos medios de comunicación. Esta retórica odiosa, constante y violenta dirigida contra el presidente Trump día tras día durante 11 años contribuyó a legitimar esta violencia y a llevarnos a este momento sombrío”.

Según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, “aquellos que constantemente etiquetan y difaman falsamente al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia, y lo comparan con Hitler para ganar puntos políticos, están alimentando este tipo de violencia. El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que lo apoyan y trabajan para él provocó que muchas personas resulten heridas y mueran, y casi lo vuelve a hacer este fin de semana. Cuando lean el manifiesto de este tirador, preguntense: en qué se diferencia la retórica de este casi asesino de lo que leen en las redes sociales y escuchan en diversos foros cada día. La respuesta, si son sinceros con ustedes mismos, es que no hay ninguna diferencia. Gran parte del manifiesto del potencial asesino es indistinguible de las palabras que escuchamos a diario de tantos”.

Leavitt se refirió, también, a la polémica en relación a un chiste de Jimmy Kimmel: “Como señaló esta mañana la primera dama de Estados Unidos, apenas dos días antes del tiroteo, el presentador del programa nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, llamó de forma repugnante a la primera dama Melania Trump 'viuda en potencia', sugiriendo que, en su sano juicio, una esposa estaría radiante ante el posible asesinato de su amado marido”.