Dante Gebel define su candidatura: reuniones con el establishment económico, político y sindical

Dante Gebel desembarcó en la Argentina con un objetivo: reunirse con el establishment político, mediático y sindical y ponerle el cuerpo al operativo clamor que, desde hace cinco meses, viene instalando su candidatura presidencial. El pastor influencer está en la búsqueda de un plan de efectividad. Coquetea con la idea de lanzarse a la política y le seduce la idea de volver a instalarse en el país después de 15 años viviendo en Estados Unidos, pero primero quiere ver si hay agua en la pileta.

Gebel, con su look de galán de los 80’ y humor a lo Midachi, tiene una mega iglesia en California con capacidad para 4000 personas, cuatro años de gira internacional con su show “Presidante” y más de 3,2 millones de suscriptores en YouTube. Pero en Argentina casi no lo conocen. Nacido en San Martín, el showman, el empresario del entretenimiento, el artista –Gebel se define casi como cualquier cosa menos que como un “pastor evangélico”– se fue a vivir a Los Ángeles en 2008 y arrastra, desde entonces, un bajo nivel de conocimiento en el país.

Gebel, en privado, sostiene que esto no es un problema porque todavía no se lanzó como candidato. Lo mismo señalan en su círculo chico, compuesto por el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, el legislador que construyó la Libertad Avanza para Javier Milei en 2023, Eugenio Casielles, y el CEO de la River Church, Daniel Darling. Pero pese a que Gebel insiste en que hasta el Mundial no tomará ninguna decisión sobre su futuro político, sabe que tiene que levantar el perfil y empezar a dialogar con los principales actores políticos de la Argentina.

Con este objetivo en mente, Gebel aterrizó en Buenos Aires el martes a la madrugada. Se instaló en el departamento que alquila en Puerto Madero, y desde allí comenzó un raid de reuniones con empresarios, políticos, referentes sociales y sindicatos. Cronometrado milimétricamente por su equipo, ya que solo se quedará en el país hasta el viernes, Gebel empezó a reunirse con dueños de medios y a dar entrevistas. A todos les dice lo mismo: que él está armando un equipo, que no tiene definido aún si será candidato pero que observa con preocupación la situación social del país y quiere involucrarse.

“No lo hago por el reconocimiento ni por la plata”, insiste Gebel, en público y en privado. No tiene un programa económico, apenas si conoce el ecosistema político argentino, pero deja en manos de sus asesores –Brey, Darling, Casielles, el empresario Ariel Frías y el secretario general de SETIA, José Minaberrigaray– la letra chica de un eventual proyecto político.

No le gusta confrontar directamente con Milei. Pero a nadie en su equipo se le escapa que, pese a que Brey le viene insistiendo para ser candidato hace años –lo conoce de toda la vida porque Darling, el CEO de la River Church Incorporated (la empresa bajo la que está registrada la iglesia de Gebel en California), es su padrino–, encontró en la crisis política y social de Milei el caldo de cultivo para irrumpir en escena.

Gebel habla de las PYMES que cierran, de jubilados que no comen, de trabajadores que se quedaron sin empleo y de lo caro que están los medicamentos. Esta preocupación guió parte de sus primeras reuniones, como la que tuvo con la cúpula de la CGT el martes. El encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la UOCRA, contó con la presencia del triunviro de la CGT, Jorge Sola (Seguros), el anfitrión, Gerardo Martínez, y el secretario general de Obras Sanitarias, Jorge Lingeri.

También estuvo la ex diputada peronista Graciela Camaño, quien viene acercándose al espacio hace un mes. Camaño es, incluso, una de las pocas dirigentas mujeres que tiene hoy Consolidación Argentina, el espacio fundado por los armadores del gebelismo para preparar la candidatura del pastor. El círculo chico, por ahora, está compuesto exclusivamente por varones.

También se reunió con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y tiene pautados varios encuentros más con intendentes bonaerenses. También con referentes religiosos. Gebel señala que quiere ser el presidente “de todas las minorías” y pretende matizar lo más posible su rol como pastor evangélico. Le gusta más el rol de comunicador, que es lo que él asegura que hace todos los domingos en el servicio de la River Church. Le escapa al mote de “presidente evangélico” e insiste en que no es muy querido en la comunidad evangélica oficial.

Sus colaboradores, sin embargo, advierten que Gebel es mucho más conocido en provincias del Norte, en donde la comunidad evangélica es mayor. Y que eso es un insumo a tener en cuenta si Gebel decide candidatearse. Casielles y Brey vienen recorriendo las provincias del país para instalar el armado gebelista, y ya se han reunido con varios gobernadores del Norte. El objetivo, con la llegada del pastor a la Argentina, es que sea él quien empiece a promocionarse en primera persona. Al menos para que sepan que va en serio.

La otra pata, mientras tanto, es la peronista. Hay mucha presencia de dirigentes y sindicalistas peronistas en el armado de Gebel que advierten, puertas adentro, que el discurso del pastor tiene muchos puntos en común con el justicialista. Gebel, sin embargo, no se considera peronista y rechaza la idea de ir a una gran PASO nacional con otros referentes del peronismo. Una alternativa que, al día de hoy, baraja el propio Sergio Massa, a quien el pastor asegura nunca haber visto en persona.

Gebel, si es candidato, jugará solo. O como parte de un acuerdo político con otros partidos políticos que acepten sumarse al espacio. Su financiamiento no queda del todo claro: por ahora, él insiste en que pone todo de su bolsillo –los viajes, el avión privado– y que el resto es un aporte que hacen, gratis, los empresarios y dirigentes políticos que ya forman parte del espacio. Como las pintadas en la calle, los afiches en las paredes o las oficinas que le prestan, en Puerto Madero, para llevar a cabo algunas de sus reuniones.

Todavía no está en campaña, insisten en su equipo. Solo empezando a reunirse y conformar un equipo. Si lo necesita, sin embargo, tiene un domicilio en la Argentina que le permitirá presentarse como candidato a presidente. Y viajará cada vez más seguido al país. Gebel asegura, a quienes lo conocen, que no vivir en Argentina no es un impedimento para ser candidato a presidente, sino todo lo contrario. Si hay equipo y programa, insiste, él se instalará en la Argentina y volverá para hacer campaña.

MCM