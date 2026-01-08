Venezuela en el centro de la escena: Milei se mostró con Ayuso y recibe a una activista antichavista

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves a la Casa Rosada tuvo menos de cumbre formal y más de gesto político cuidadosamente calibrado. Sin agenda oficial, sin conferencia de prensa y sin anuncios, Javier Milei recibió a Ayuso en Balcarce 50 tempano y volvió a exhibir su sintonía con referentes de la derecha internacional. Y aunque insistieron en subrayar el carácter “informal” del encuentro, enmarcado en las vacaciones que Ayuso pasa en la región, la conversación estuvo atravesada por la crisis venezolana y por el respaldo explícito del Gobierno argentino a la estrategia de Estados Unidos en el país caribeño.

En esa línea, más tarde, desde el mediodía, el Presidente tiene previsto reunirse también con la activista venezolano-argentina Elisa Trotta, abogada, exembajadora de Venezuela en la Argentina y actual secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), en una señal adicional de respaldo político al entramado opositor al chavismo.

Ayuso arribó a Balcarce 50 a las 9.55 desde Punta del Este, donde pasa unos días de descanso junto a su pareja, Alberto González Amador. Sonriente, vestida con pantalón gris de vestir, una clusa y sandalias, llegó con estética de veraneo y sin agenda paralela: tras el encuentro regresó a Uruguay sin exposición mediática.

Milei, por su parte, volvió a romper la lógica del receso estival: apareció por segunda vez en lo que va del año en la Casa Rosada mientras mantiene su actividad desde Olivos y evita tomarse vacaciones. La escena rompió con varios días de quietud en la sede del Gobierno: desde temprano, personal de Casa Militar desplegó un operativo discreto alrededor del Patio de las Palmeras y colocó cintas de seguridad, un gesto que ya se volvió costumbre.

En el marco de la detención de Nicolás Maduro y la intervención norteamericana en la región, la presencia de Ayuso en la Argentina funcionó como una señal política. El Presidente busca consolidar un entramado de alianzas con líderes que comparten su diagnóstico sobre el socialismo y el progresismo, un bloque informal que Milei dice integrar junto a una decena de países. “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI”, afirmó días atrás en una entrevista televisiva, una definición que Ayuso comparte y suele amplificar desde España.

La dirigente del Partido Popular se mueve, además, en una zona de tensión dentro de la política española. Su relación con Milei es una de las pocas que el libertario mantiene por fuera de Vox, el partido de Santiago Abascal, con quien también tiene afinidad ideológica. No es un dato menor: Abascal viene cuestionando al Partido Popular por sus “posiciones ambiguas” frente a Donald Trump y Venezuela, mientras Ayuso construye su propio perfil confrontativo frente al PSOE.

El vínculo entre Milei y la dirigente española tuvo un punto alto en junio de 2024, cuando el libertario fue condecorado en España con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Ayuso no solo encabezó la ceremonia, sino que fue la encargada de pronunciar el discurso previo y de colocarle la distinción al Presidente argentino. Allí sostuvo que la Argentina “está resurgiendo con fuerza”, trazó un paralelo con Madrid y subrayó una coincidencia central: “No nos conformamos con lo que hay”.

Por entonces, y en clave ideológica, Ayuso elogió la gestión libertaria al afirmar que Milei encaraba “con firmeza y coraje” medidas que son “aire fresco” tanto para América como para Europa. Y remarcó que “hoy la Argentina está en el mapa internacional, como no se veía desde hace años”. La defensa de la libertad, dijo además, “siempre merece la pena, por muchas amenazas que reciba”.

Al igual que Milei, Ayuso no ocultó su postura sobre Venezuela. En sus redes sociales calificó a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo” y sostuvo que la transición democrática debe ser encabezada por María Corina Machado. Esa mirada coincide con la del Gobierno argentino, que respalda sin matices el operativo internacional y la narrativa de un cambio de época liderado por el eje conservador. Según fuentes oficiales, la Casa Rosada sostiene que “todavía hay resabios del régimen” que impiden un proceso electoral libre. Una línea que Milei viene defendiendo en público y en privado como parte de lo que define como un “rediseño del orden mundial”.

