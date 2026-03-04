Xiaomi desembarca con su ecosistema AIoT y la Serie REDMI Note 15

Con presencia consolidada a nivel internacional y una posición número tres en el mercado mundial de smartphones y número dos en Latinoamérica, la compañía busca escalar su participación en el país a partir de una propuesta integral: dispositivos de distintas gamas, ecosistema conectado y respaldo oficial.

Una estrategia pensada para crecer en el tiempo

La operación local se apoya en tres ejes: accesibilidad, innovación aplicada al uso cotidiano y escalabilidad. El objetivo es ampliar la base de usuarios en Argentina con servicio posventa y una oferta tecnológica que no se limita al smartphone.

“Argentina es un mercado estratégico para Xiaomi en la región. Iniciamos esta nueva etapa con un plan sólido, un portafolio robusto y una propuesta clara para los consumidores locales”, señaló

Y agrega: “Nuestro foco está puesto en crecer de manera sostenida, ampliar la red de distribución y consolidar un ecosistema que permita a los usuarios acceder a tecnología de última generación con garantía oficial y soporte local. No se trata solo de vender dispositivos, sino de construir presencia a largo plazo en el país”.

Asimismo, la compañía implementa una estrategia de canales ampliada y un esquema de atención local que incluye:

Garantía oficial de 24 meses en smartphones seleccionados.

Seguro de pantalla por 12 meses.

Contact Center 0800 para soporte y postventa.

Portafolio completo: del smartphone al hogar inteligente

En esta nueva etapa, Xiaomi comienza a delinear en el mercado argentino su estrategia global Human × Car × Home, un enfoque integral que busca conectar de manera inteligente a las personas, los dispositivos y los espacios que habitan. Esta visión pone el foco en la integración entre tecnologías y en el control unificado desde el smartphone, permitiendo que todos los productos convivan dentro de un mismo ecosistema y se adapten de forma natural a la vida cotidiana.

Sobre esta base, Xiaomi desembarca en Argentina con un portafolio que abarca smartphones de gama media avanzada y propuestas de perfil premium, junto con dispositivos del ecosistema AIoT. Entre los lanzamientos se destaca la llegada de la Redmi Note Serie 15 en todas sus versiones, línea que tiene como embajador exclusivo en el país a Julián Álvarez.

La Serie con Resistencia Titán, además de ser resistente a caídas y polvo, también incorpora hasta una cámara principal de 200MP, batería de larga duración de hasta 6580 mAh, resistencia IP66, IP68, IP69 y IP69K y compatibilidad con el ecosistema de wearables de la marca, orientado tanto al entretenimiento como al seguimiento deportivo y la conectividad diaria.

La compañía propone una tecnología que va más allá del rendimiento técnico y el ecosistema AIoT refuerza esta visión al integrar relojes inteligentes y dispositivos para el hogar bajo una interfaz unificada con HyperOS, conectando personas y espacios.

Además de smartphones, Xiaomi presenta en el país:

Wearables (relojes y bandas inteligentes).

Dispositivos para el hogar conectado.

Productos integrados bajo su sistema operativo propio, HyperOS, diseñado para vincular equipos dentro de una misma experiencia.

Una alianza alineada con el crecimiento

La elección de Julián Álvarez como embajador para la Redmi Note Serie 15 responde a una alineación de valores vinculados al desarrollo sostenido y la proyección internacional. Según la compañía, esta asociación no es solo un patrocinio tradicional, sino una representación de crecimiento, evolución y consistencia en el tiempo.

En esta nueva etapa, Xiaomi busca ampliar su presencia en Argentina con una propuesta integral que combina smartphones, dispositivos conectados y servicio oficial, con el objetivo de consolidar su operación local y fortalecer su posicionamiento en el mercado durante 2026.

La serie REDMI Note 15 estará a la venta durante el mes de marzo a través de los canales oficiales de Xiaomi, incluyendo Personal, Claro, Frávega, Oncity, Tecno Compro y Cetrogar, con un precio de lanzamiento de: REDMI Note 15 a $749.999, REDMI Note 15 Pro a $899.999 y REDMI Note 15 Pro 5G a $1.099.999.

Junto con esta nueva serie de smartphones, la marca ampliará su ecosistema con otros productos disponibles en el mercado local, incluyendo smartwatches, auriculares inalámbricos, lentes inteligentes de audio, monopatines eléctricos, monitores, aspiradoras robot, pequeños electrodomésticos para el hogar y cámaras inteligentes.