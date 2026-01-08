Alerta por incendios: Chubut es una de las 10 provincias con más hectáreas quemadas desde 2019

Una vez más, el fuego afecta a la Patagonia argentina. El lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en El Hoyo, Chubut, que arrasó varias viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas. Entre 2019 y 2024, en esta provincia se quemaron 148 mil hectáreas, lo que la ubica en el noveno lugar del ranking nacional de superficie afectada por incendios.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres señaló en una conferencia de prensa que a raíz del incendio en Puerto Patriada, en El Hoyo, “ya fueron afectadas 1.800 hectáreas”, lo que obligó a evacuar a más de 30 mil turistas de manera preventiva.

Actualmente, existen 5 focos activos de incendio en la Patagonia, según la Agencia Federal de Emergencias. Se destacan: Puerto Patriada en El Hoyo (Chubut), Puerto Café en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut) y el Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz).

Son 178 los focos de incendios detectados en los primeros 6 días del año y 100 solo en 48 horas esta semana, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.

Las provincias con más hectáreas quemadas en los últimos 6 años

En los últimos 6 años, Córdoba fue la provincia que tuvo más hectáreas afectadas. Se quemaron aproximadamente 521 mil hectáreas entre 2019 y 2024, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) analizados por Chequeado.

En el ranking, le siguen San Luis, con aproximadamente 477 mil hectáreas incendiadas y La Pampa con 344 mil hectáreas.

En el otro extremo, aparecen la Ciudad de Buenos Aires (49 hectáreas), San Juan (7280 hectáreas) y Tierra del Fuego (8484 hectáreas).

El 95% de los incendios son intencionales

Torres aseguró que el incendio en El Hoyo fue intencional y que la Fiscalía provincial investiga quiénes son los responsables.

Según datos del SNMF, en el 95% de los casos los incendios son provocados por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.

Los especialistas advierten que, además, existen algunos factores naturales que contribuyen a esta situación, a pesar de que no son la causa principal de lo que está ocurriendo, como el cambio climático, ya que factores como sequías prolongadas, déficit de precipitaciones, vientos intensos y temperaturas extremas han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años, generando condiciones de mayor inflamabilidad del paisaje.

“El cambio climático que atravesamos hace más severos y extremos los procesos de inundaciones o sequías, y eso aumenta el riesgo de los incendios y lo voraces que pueden ser”, explicó en esta nota Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y agregó: “A esto se suma la insuficiente aplicación de las normativas ambientales, la falta de ordenamiento territorial y de control territorial efectivo.

Por su parte, Greenpeace Argentina recomendó una serie de medidas para evitar incendios forestales. Entre las principales indicaciones, aparecen no encender fuego en lugares no habilitados, apagar bien las fogatas con mucha agua y tierra, no tirar colillas de cigarrillos al piso y avisar de inmediato a las autoridades si se detecta humo o fuego.

