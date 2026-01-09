Día Mundial de la Electricidad Estática: ¿por qué se celebra el 9 de enero?

Cada 9 de enero se celebra el Día Mundial de la Electricidad Estática, con la finalidad de dar a conocer a las personas acerca de este fenómeno de acumulación o exceso de cargas eléctricas que se genera en un material aislante en reposo.

¿Qué es la electricidad estática?

¿Te ha sucedido que cuando rozas algún objeto o superficie recibes un toque de corriente eléctrica? Ese fenómeno es conocido como estática y es muy común en la vida cotidiana.

La estática ocurre cuando dos objetos entran en contacto y al separarse sus superficies adquieren una carga eléctrica conocida como carga triboeléctrica, carga estática o de contacto. Asimismo, la electricidad estática se genera cuando las cargas positiva y negativa de un átomo se desequilibran.

Un antecedente del estudio de la triboelectricidad se basó en los experimentos del filósofo griego Tales de Mileto. Descubrió la electricidad estática al frotar un trozo de ámbar contra lana.

La etimología de este término corresponde a las palabras en griego tribein (frotar) y elektron (ámbar).

La acumulación de potencial electrostático genera una descarga eléctrica de diversas dimensiones, siendo la más común y la más leve de ellas una ligera sacudida al tocar una superficie. Por el contrario, una simple chispa electrostática puede desencadenar un incendio.

¿Sabías Que?

Algunos datos curiosos e interesantes acerca de la electricidad estática:

Al caminar sobre una alfombra una persona puede cargarse con unos 5.000 voltios de electricidad y generar una descarga de pulsación de 30 amperios.

Al estar en contacto con la electricidad estática los cabellos se ponen de punta. Esto es generado por el desequilibrio entre las cargas positivas y negativas de todos los objetos que nos rodean.

En la Luna y en Marte hay ausencia de humedad, siendo el ambiente propicio para la acumulación de cargas estáticas en la superficie lunar. Es motivo de observación por parte de organismos como la NASA.

NB