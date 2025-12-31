Series y películas que llegan al streaming en enero: ‘El tiempo de las moscas’, ‘Homo Argentum’ y grandes regresos

El año arranca con grandes lanzamientos en el mundo del streaming. A continuación, un repaso por las series y películas que llegarán a Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO Max y Mubi a lo largo de enero.

1. El tiempo de las moscas. Netflix comienza el año con la nueva miniserie hecha en Argentina, protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, que estrena globalmente el 1 de enero de 2026.

“Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la producción combina las tramas de ambas obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista, mientras aborda temas como la amistad y la libertad en un relato cargado de humor, suspenso y situaciones entrañables”, informó en un comunicado y agregó: “Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros”.

El tiempo de las moscas está dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, y producida por Vanessa Ragone. Junto a Peterson y Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco. El guión está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo.

La miniserie El tiempo de las moscas llega a Netflix el 1 de enero.

2. The Pitt. Esta serie ganadora del Emmy retoma meses después, según informó en un comunicado HBO Max, “justo antes del sabático planeado por el Dr. Robby” para su segunda temporada. “Pero todo da un giro inesperado cuando aparece un bebé abandonado en el centro de traumatología. Lo que comienza como un día típico en The Pitt pronto se convierte en una jornada intensa, llena de altibajos emocionales, llegadas sorpresa y un ciberataque que pone en riesgo la seguridad de todo el hospital. A medida que aumentan las tensiones y se ponen a prueba las relaciones, el equipo se ve obligado a enfrentar desafíos personales y profesionales que llevan a todos al límite”, agregaron desde la plataforma.

Del elenco forman parte Noah Wyle, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Katherine LaNasa y Sepideh Moafi.

La segunda temporada de The Pitt vuelve a HBO Max a partir del 8 de enero.

3. Homo Argentum. “Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Homo Argentum se destaca por su particular e innovadora estructura al estar compuesta por 16 mini películas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de roles sorprendentes. Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social”, informó Disney+ sobre este lanzamiento de enero que estará disponible en su servicio luego de un resonante paso por los cines.

La película Homo Argentum estará disponible en Disney+ a partir del 16 de enero.

4. Bridgerton. Netflix anunció la llegada a su menú de la cuarta temporada de esta serie, una de las más exitosas de la plataforma, que tendrá ocho capítulos.

“Bridgerton regresa con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata. Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero, en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung)”, adelantaron.

“Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad? Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público”, agregaron desde Netflix.

Los capítulos de Bridgerton llegarán a la plataforma en dos tandas. Los primeros cuatro estarán disponibles desde el 29 de enero, mientras que los restantes se lanzarán a partir del 26 de febrero.

La primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton estará disponible en Netflix a partir del 29 de enero.

5. El caballero de los siete reinos. “Basada en la obra The Hedge Knight de George R.R. Martin, esta serie expande el universo de Game of Thrones. La historia se ubica un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, y sigue a dos personajes completamente nuevos, Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), en un viaje en el que formarán una amistad improbable”, informaron desde HBO Max sobre este potente lanzamiento.

Del elenco forman parte Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb , Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks.

Además, George R. R. Martin e Ira Parker son los cocreadores y productores ejecutivos de la serie, mientras que Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis son productores ejecutivos.

La serie El caballero de los siete reinos estará disponible en HBO Max a partir del 19 de enero.

6. The Ugly Stepsister. “Emilie Blichfeldt hace su debut en la dirección cinematográfica con esta película, una comedia oscura que a través del terror corporal reinventa de manera satírica el cuento de La Cenicienta, ahora contado desde una perspectiva diferente. Este clásico de los hermanos Grimm, aquí protagonizado por Lea Myren, se transforma de manera grotesca para cuestionar el brutal impacto físico y psicológico de la imposición de los estándares de belleza. La película tuvo su premiere mundial como función inaugural del Festival Sundance 2025 y ganó a Mejor Película en Festival Sitges 2025”, informó Mubi sobre este largometraje que se sumará a su menú durante enero.

La película The Ugly Stepsister estará disponible en Mubi a partir del 23 de enero.

7. Mel Brooks: The 99 Year Old Man, parte 1 y 2. “Este documental de dos partes explora la vida, la carrera, las amistades y los amores del legendario escritor, director, productor e intérprete Mel Brooks. Uno de los cómicos más audaces de Hollywood, desde los primeros años de la comedia de sketches en televisión hasta sus éxitos en cine y teatro, Brooks ha sostenido un espejo distorsionado frente a la condición humana y ha utilizado la risa como un camino hacia la resiliencia, la conexión y la alegría durante casi un siglo”, informó HBO MAx sobre este lanzamiento. El documental fue dirigido por Judd Apatow y Michael Bonfiglio.

Mel Brooks: The 99 Year Old Man estrena el 22 de enero a través de HBO Max.

8. Mil golpes. “Inspirada en historias reales ambientadas en el brutal East End de Londres en la década de 1880, la segunda temporada retoma los acontecimientos un año más tarde. Hezekiah es ahora la sombra del hombre que una vez fue, mientras Sugar Goodson vive distanciado de su familia y se entrega a la bebida hasta su autodestrución. Justo cuando Wapping está a punto de caer definitivamente, Mary Carr irrumpe de nuevo en la ciudad junto a su mano derecha, Alice Diamond, dispuesta a reagrupar su banda y reclamar su corona. Como siempre, Mary tiene un plan; uno que implicará a todos aquellos que más quiere. Y esta vez es más arriesgado que nunca”, informó Disney+ sobre el regreso de esta serie.

La segunda temporada de la serie Mil golpes estará disponible en Disney+ a partir del 9 de enero.

9. The Wrecking Crew. Amazon Prime Video anunció para este mes el lanzamiento de The Wrecking Crew, una comedia de acción protagonizada por Dave Bautista, y Jason Momoa. La película se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, según informó la plataforma.

“En esta comedia de acción, dos medio hermanos distanciados, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se embarcan en la búsqueda de la verdad, salen a la luz secretos enterrados y la lealtad se pone a prueba, revelando una conspiración capaz de destruir a su familia. Juntos, están dispuestos a arrasar con todo lo que se interponga en su camino. Ambientada en las calles de Hawái, la película cuenta con un elenco estelar que incluye a Dave Bautista, Jason Momoa, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin”, detallaron desde Prime Video.

The Wrecking Crew se estrenará globalmente en Prime Video el 28 de enero.

10. Grey's Anatomy. Este programa clásico de los dramas médicos vuelve a las pantallas en enero con su temporada 21. “Este drama de alta intensidad sigue a un equipo de médicos del Grey Sloan Memorial, quienes enfrentan decisiones de vida o muerte a diario y buscan consuelo los unos en los otros y, a veces, algo más que solo amistad. Esta temporada, Jason George regresa como Ben Warren para formar parte del equipo de residentes de la Dra. Miranda Bailey (Chandra Wilson). Completan el elenco protagónico Ellen Pompeo, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis y Niko Terho”, informó Disney+.

La temporada 21 de Grey’s Anatomy estará disponible en Disney+ a partir del 9 de enero.

11. Industry. Esta producción original de HBO vuelve a las pantallas con su cuarta temporada.

“En el punto más alto de sus carreras y viviendo las vidas que siempre buscaron en Pierpoint, Harper (Myha’la) y Yasmin (Marisa Abela) se ven arrastradas a un peligroso juego del gato y el ratón a escala global cuando una figura destacada del sector fintech irrumpe en Londres. Mientras Yasmin enfrenta los desafíos de su relación con Sir Henry Muck (Kit Harington) y Harper se ve envuelta en la órbita del enigmático ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella), la compleja amistad entre ambas comienza a transformarse bajo la presión del dinero, del poder y del deseo de llegar a la cima”, informaron desde HBO sobre los nuevos episodios de la serie.

Del elenco participan Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani y Edward Holcroft.

La cuarta temporada de Industry estará disponible en HBO Max a partir del 11 de enero.

12. Ciclo Lucrecia Martel. “Mubi se enorgullece de presentar un foco dedicado a la aclamada directora argentina Lucrecia Martel. Dentro del especial, podrás disfrutar de sus reconocidos primeros largometrajes: La ciénaga y La niña santa, junto al cortometraje documental Terminal Norte”, informó la plataforma en un comunicado.

Las películas La ciénaga, La niña santa y Terminal Norte estarán disponibles en Mubi a partir del 1 de enero.

13. El botín. “La confianza entre los integrantes de un equipo de policías de Miami comienza a romperse tras descubrir millones de dólares en un escondrijo abandonado. Cuando se corre el rumor del enorme botín, todo cambia y nadie se fía de nadie. El botín, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck y dirigida por Joe Carnahan se estrena en Netflix el 16 de enero”, informaron desde la plataforma en un comunicado.

La película El botín se podrá ver en Netflix a partir del 16 de enero.

14. Cómo entrenar a tu dragón. “Esta película reimagina la historia de un niño vikingo llamado Hipo, que desafía la tradición entre su pueblo y los dragones al entablar amistad con Chimuelo, un dragón raro rescatado por el niño”, informaron desde HBO Max sobre este largometraje que formará parte de su servicio en el ciclo “Del cine a casa”.

El elenco está compuesto por Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz y Murray McArthur.

La película Cómo entrenar a tu dragón estará disponible en HBO Max a partir del 2 de enero.

AL/CRM