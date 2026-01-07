eldiario.es
Efemérides
Día del coleccionista: ¿por qué se celebra el 7 de enero?

  • Cada 7 de enero se celebra en el país una jornada dedicada a quienes reúnen, cuidan y valoran piezas que guardan memoria, identidad y cultura. Boletos de colectivo, azulejos, camisetas, revistas y gorros son algunos de los elementos que los coleccionistas de nuestro país atesoran.

El Día del Coleccionista en Argentina se celebra cada 7 de enero como reconocimiento a una actividad que combina pasión, paciencia y compromiso con la preservación de objetos que, más allá de su valor material, representan fragmentos de la historia y la cultura. La fecha destaca a miles de personas que, desde distintos rincones del país, dedican tiempo y esfuerzo a reunir piezas únicas y significativas.

El coleccionismo abarca una enorme diversidad de intereses: monedas, estampillas, billetes, discos de vinilo, juguetes, libros, revistas, camisetas deportivas, objetos antiguos y memorabilia cultural. En cada colección hay un relato personal y colectivo, donde los objetos se convierten en testigos de épocas, costumbres y transformaciones sociales.

En Argentina, el coleccionismo tiene una larga tradición vinculada al intercambio, las ferias barriales y los encuentros especializados. Estos espacios no solo permiten ampliar colecciones, sino también compartir conocimientos, fortalecer lazos comunitarios y transmitir el valor histórico de cada pieza a nuevas generaciones.

Coleccionista de latas
Coleccionista de latas

Lejos de ser un simple hobby, el coleccionismo cumple una función cultural clave. Muchas colecciones privadas han sido el punto de partida para museos, archivos y exposiciones que hoy forman parte del patrimonio cultural del país. Además, la digitalización y las redes sociales ampliaron las formas de difundir y conectar a coleccionistas de todo el mundo.

El Día del Coleccionista también invita a reflexionar sobre el cuidado y la preservación de los objetos. Conservar adecuadamente las piezas, investigar su origen y documentar su historia son prácticas fundamentales para garantizar que ese patrimonio perdure en el tiempo.

Celebrar esta fecha es reconocer a quienes, con dedicación y entusiasmo, mantienen viva la memoria material y simbólica de la sociedad. Cada colección es una manera de contar historias y de sostener la identidad cultural desde lo cotidiano.

